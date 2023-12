男腳趾發癢變紫檢查竟是狼蛛偷產卵 治療逾月竟還孵出一隻

英國一名男子日前跟妻子開心搭郵輪 遊歐洲,慶祝結婚35周年,不過期間他的腳趾卻突然發紫腫脹。男子請郵輪上的醫療團隊檢查,沒想到竟是狼蛛在腳趾產卵。

據鏡報(Mirror)報導,布萊克(Colin Blake)跟妻子搭郵輪慶祝結婚35周年,兩人享用晚餐時,布萊克突然覺得腳趾怪怪的,隔天睡醒腳趾就開始腫脹發紫。本該是浪漫的度假行程,卻因為布萊克的腳趾而變調。他一開始以為是因為自己穿了新的涼鞋磨腳,但腳趾腫脹又發紫實在太奇怪,讓他決定趕緊到郵輪上的醫務室看診。

