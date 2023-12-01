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男腳趾發癢變紫檢查竟是狼蛛偷產卵 治療逾月竟還孵出一隻

聯合新聞網／即時報導
布萊克的腳趾腫脹發紫，沒想到竟是狼蛛在腳趾產卵。圖為狼蛛示意圖，非當事蜘蛛。（本報資料照片）
布萊克的腳趾腫脹發紫，沒想到竟是狼蛛在腳趾產卵。圖為狼蛛示意圖，非當事蜘蛛。（本報資料照片）

英國一名男子日前跟妻子開心搭郵輪遊歐洲，慶祝結婚35周年，不過期間他的腳趾卻突然發紫腫脹。男子請郵輪上的醫療團隊檢查，沒想到竟是狼蛛在腳趾產卵。

據鏡報（Mirror）報導，布萊克（Colin Blake）跟妻子搭郵輪慶祝結婚35周年，兩人享用晚餐時，布萊克突然覺得腳趾怪怪的，隔天睡醒腳趾就開始腫脹發紫。本該是浪漫的度假行程，卻因為布萊克的腳趾而變調。他一開始以為是因為自己穿了新的涼鞋磨腳，但腳趾腫脹又發紫實在太奇怪，讓他決定趕緊到郵輪上的醫務室看診。

當時醫護人員用器具切開他的腳趾皮膚，馬上流出白色的膿液，裡面還混有長得像茶葉的異物，醫護人員判斷後告知異物就是蜘蛛卵。布萊克可能是被狼蛛咬了又產卵，才出現腳趾腫脹發紫的情形。

回到英國之後，布萊克到醫院接受抗生素治療，但是一個月後，他的腳趾又出現了異物感。布萊克到醫院檢查，發現是其中一隻蜘蛛孵化，要從腳趾爬出來。

不過諾丁漢大學演化生物學和遺傳學教授古達克（Sara Goodacre）接受BBC採訪時表示，她認為蜘蛛根本不可能在腳趾產卵，蜘蛛的毒液不會造成壞死，而是麻痺果蠅當食物。除此之外，古達克也表示，從來沒有報告顯示蟲卵能在膿液中存活，也沒有任何狼蛛能夠穿透皮膚。

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