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休戰第4天 哈瑪斯以色列分別釋放11人質33囚犯

日本店員持古代捕犯人用具「應戰」 趕跑3歹徒

中央社／東京27日綜合外電報導
日本東京上野地區一間貴金屬店26日晚間遭3名歹徒闖入，而店員持一種江戶時代捉拿犯人等的用具「應戰」，成功趕跑3名搶劫未果的歹徒。(影片截圖)
日本東京上野地區一間貴金屬店26日晚間遭3名歹徒闖入，而店員持一種江戶時代捉拿犯人等的用具「應戰」，成功趕跑3名搶劫未果的歹徒。(影片截圖)

日本東京上野地區一間貴金屬店昨晚遭3名歹徒闖入，而店員持一種江戶時代捉拿犯人等的用具「應戰」，成功趕跑3名搶劫未果的歹徒。警方目前還在追查3名犯嫌的下落。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，3名戴著重型機車全罩式安全帽的歹徒，於昨晚闖入東京都台東區上野地區的一間貴金屬店，並持像是鐵棒的東西打碎展示櫃，企圖搶劫店家。

不過店員見狀，持店內常備的用具「刺股」成功擊退3名歹徒，也讓歹徒拋下重型機車落荒而逃。

「刺股」是江戶時期捉拿犯人等的一種用具，長達逾2公尺的細長棍棒前端裝有U字型的金屬，用來限制犯人頸部等的活動。日本警方及學校等目前也備有「刺股」。

當時有民眾在這間貴金屬店家附近，拍下部分事件的過程。

戴全罩式安全帽的歹徒從衣服中拿出像是鐵棒的東西，並進入貴金屬店。而先進入店家的2名歹徒，後來從店家出來。

之後1名穿著西裝的店員踹倒及推倒停在店門前的2輛重機後，另外1名店員則揮舞「刺股」威嚇3名歹徒，多次敲擊倒地的重機，並高舉「刺股」追趕歹徒，讓歹徒落荒而逃。

事件發生時店內沒有客人，這名店員也未受傷。

警視廳正在分析監視器的影像等資訊，朝強盜未遂事件的方向調查。

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