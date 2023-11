五官細節完美重現 這顆胡蘿蔔「神似辛普森家庭主角」

近期有烏克蘭 男子準備下廚時,意外發現手中的胡蘿蔔與經典卡通「辛普森家庭」(The Simpsons)的主角荷馬辛普森(Homer Simpson)極為相似,簡直完美還原卡通人物標誌性的五官,照片在網路曝光後迅速爆紅,引來大量網友朝聖。

綜合《太陽報》和《每日郵報》報導,來自烏克蘭的男子佐蘭佐(Romanzo Zolanzo)近期在家中準備下廚,正當他拿出晚餐的食材時,他注意到手中的蔬菜 非常眼熟,仔細一看才驚覺這跟胡蘿蔔與「辛普森家族」的主角荷馬簡直一模一樣。

Mmmm... carrots! Ukrainian man is stunned by discovery of veg that bears a shocking likeness to Homer Simpson - and it's not the only place everyone's favourite cartoon dad is popping up! | Daily Mail Online https://t.co/UomztQQywK