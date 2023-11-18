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五官細節完美重現 這顆胡蘿蔔「神似辛普森家庭主角」

TVBS新聞網／編輯 張君堯 即時報導
經典卡通「辛普森家庭」。(取材自IMDb)
經典卡通「辛普森家庭」。(取材自IMDb)

近期有烏克蘭男子準備下廚時，意外發現手中的胡蘿蔔與經典卡通「辛普森家庭」（The Simpsons）的主角荷馬辛普森（Homer Simpson）極為相似，簡直完美還原卡通人物標誌性的五官，照片在網路曝光後迅速爆紅，引來大量網友朝聖。

綜合《太陽報》和《每日郵報》報導，來自烏克蘭的男子佐蘭佐（Romanzo Zolanzo）近期在家中準備下廚，正當他拿出晚餐的食材時，他注意到手中的蔬菜非常眼熟，仔細一看才驚覺這跟胡蘿蔔與「辛普森家族」的主角荷馬簡直一模一樣。

從曝光的圖片中可以見到這跟胡蘿蔔與荷馬同樣擁有凸出的眼睛、鼻子和標誌性的鬍渣下巴，這讓佐蘭佐忍不住分享到社群上並說道「它看起來就像是荷馬辛普森」，照片曝光後引來大量網友朝聖並紛紛表示贊同。

此外，也有網友開玩笑地說道「如果荷馬和胡蘿蔔生小孩的話，那肯定就是長這樣」，也有人逗趣地表示「我想荷馬會很高興，因為你是在做菜時發現這根胡蘿蔔，他也很喜歡吃」。

在此之前，住在美國西雅圖（Seatle）的克里斯塔利（Maria Cristalli）也曾在散步時，注意1棵與眾不同的大樹，與上述胡蘿蔔一樣，這棵樹的樹幹擁有荷馬的所有臉部特徵，包括眼睛、鼻子和下巴。

五官細節完美重現　胡蘿蔔「神似辛普森家庭主角」

TVBS新聞網

烏克蘭 蔬菜 西雅圖

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