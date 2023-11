被孩童問「妳是誰」 凱特王妃1句話妙答

英國王室凱特 王妃(Kate Middleton)與威廉王子(Prince William)2日到蘇格蘭參加慈善活動,凱特王妃也展現親民魅力,不僅蹲下與眾多孩童保持平視並擊掌,當一名小男孩從腳踏車上摔倒時,凱特王妃也上前安慰他,表示跌倒「是學習的一部分」,並微笑鼓勵他跳上腳踏車再嘗試一次。

凱特王妃大秀越野單車技巧。(取材自X/@The Prince and Princess of Wales)

英國每日郵報報導,凱特王妃與威廉王子到蘇格蘭參加慈善機構「Outfit Moray」舉辦的活動,該組織致力於為年輕人提供戶外學習計畫、冒險活動。一名戴著安全帽的男童意外從自行車上摔倒,凱特王妃上前安慰他:「你還好嗎?你很勇敢。」並摟著男孩的背,微笑鼓勵他再次騎上腳踏車,展現她的親和力。

