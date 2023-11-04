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被孩童問「妳是誰」 凱特王妃1句話妙答

TVBS新聞網／編輯 陳妍如 報導
凱特展現親和力。（取材自X／@The Prince and Princess of Wales）
凱特展現親和力。（取材自X／@The Prince and Princess of Wales）

英國王室凱特王妃（Kate Middleton）與威廉王子（Prince William）2日到蘇格蘭參加慈善活動，凱特王妃也展現親民魅力，不僅蹲下與眾多孩童保持平視並擊掌，當一名小男孩從腳踏車上摔倒時，凱特王妃也上前安慰他，表示跌倒「是學習的一部分」，並微笑鼓勵他跳上腳踏車再嘗試一次。

凱特王妃大秀越野單車技巧。（取材自X／@The Prince and Princ...
凱特王妃大秀越野單車技巧。（取材自X／@The Prince and Princess of Wales）

英國每日郵報報導，凱特王妃與威廉王子到蘇格蘭參加慈善機構「Outfit Moray」舉辦的活動，該組織致力於為年輕人提供戶外學習計畫、冒險活動。一名戴著安全帽的男童意外從自行車上摔倒，凱特王妃上前安慰他：「你還好嗎？你很勇敢。」並摟著男孩的背，微笑鼓勵他再次騎上腳踏車，展現她的親和力。

凱特王妃出席活動時穿著綠色格紋外套及深色牛仔褲、皮鞋，披散著長髮，打扮顯得較為休閒。威廉王子的服裝配色也與凱特王妃類似，他穿著夾克與深色長褲，兩人都戴著紅色的罌粟花胸針；他們被拍到相談甚歡，威廉王子還用手臂摟著妻子的肩膀。

在活動期間，凱特和威廉也戴上頭盔、騎著越野單車繞過草坪上擺放的一系列坡道和其他障礙物，即興的展現了他們的騎車技巧，周圍旁觀的人群為他們加油、歡呼。

活動期間還有趣味插曲，有一群孩童詢問凱特是誰，凱特則微笑介紹自己是威廉王子的妻子，「我嫁給了威廉」。另有一位孩子大膽地詢問威廉的年紀，而威廉則反問，讓他們猜測自己的年齡，沒想到孩子們回答：「57歲」，實際上只有41歲的威廉則假裝很震驚的抗議說：「我沒那麼老」。

影音來源：Daily Record

凱特王妃訪蘇格蘭展親和力 安慰摔車孩童、大秀越野單車

TVBS新聞網

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