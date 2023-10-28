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意外掌握流量密碼？她靠「露毛」狂撈近60萬美元 揭暴紅黑暗面

聯合新聞網／ 即時報導
費妮拉靠著上傳「露毛照」，每月可進帳8200英鎊。（取材自Instagram／＠ noshavenoshame）
費妮拉靠著上傳「露毛照」，每月可進帳8200英鎊。（取材自Instagram／＠ noshavenoshame）

通膨、薪資停滯不前讓年輕世代愈來愈難存到第一桶金，許多人開始利用閒暇時間開創副業，紛紛當起斜槓青年。一名來自英國的網紅費妮拉（Fenella Fox）坦言，靠著張貼自己的「露毛照」一個月收入可達8200英鎊（約9943美元），從事副業至今已賺進49萬2800英鎊（約59.6萬美元），但走紅的代價卻讓費妮拉身心飽受折磨。

費妮拉先前為了經營社群平台，一天要花超過14小時滑手機，導致她頭暈目眩、噁心，甚至必須靠坐輪椅才能出門。直到費妮拉爸爸發現她罹患「數位暈眩症」才解開病因，她在減少使用手機時間後也改善病情。

綜合媒體報導，30歲費妮拉表示自己從18歲起就踏進成人產業，她聲稱在眾多平台上有超過100萬名粉絲，但大約6、7年前開始，費妮拉不再美髮、除毛，她表示要讓身體「做自然的事」。

從這時起，費妮拉開始在社群平台上貼出自己「露出腋毛」的照片，這些毛毛照片也替費妮拉擄獲一群死忠粉絲，她表示每月收入可達8200英鎊，靠著分享腋毛照至今也賺進49萬2800英鎊。

雖然靠著分享自己隱私賺進大把鈔票，讓費妮拉得以環遊世界、住豪華房子，甚至財富自由，但成名也並非毫無風險。費妮拉回憶，從2018年開始遭到瘋狂粉絲跟蹤，甚至收到性侵、死亡威脅的訊息，種種壓力讓費妮拉罹患創傷後壓力症候群（PTSD），她嘆道若說從事成人產業「沒有造成任何傷害是愚蠢的」。

性侵 隱私

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