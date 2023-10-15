許瑋甯被「她和她的她」掏空身心 羞曝邱澤這點最溫暖

許瑋甯拍攝「她和她的她」時，戲裡戲外都身心煎熬。（記者王聰賢／攝影）

繼2015年以「16個夏天」奪下第50屆金鐘女配角，台灣女星許瑋甯 今年再以「她和她的她」挑戰迷你視后。她透露當時面臨外公人生最後一段路，加上角色過於沉重，一度萌生休息念頭。

難以走出「晨曦」 曾考慮休息一陣子

「她和她的她」以懸疑手法帶出職場權勢性侵 、數位性暴力、校園狼師、婚姻暴力、創傷症候群等眾多議題，許瑋甯飾演的「林晨曦」就因性暴力創傷產生嚴重解離症狀，學習自我和解療癒。

許瑋甯笑言，她一看到劇本就表達強烈喜歡，毫無遲疑接下，因為刻畫了每個女性都可能面對的困境與故事。但她沒想到這部作品，卻成了繼電影「紅衣小女孩」的沈怡君後，最難走出一個角色。

劇組提及許瑋甯拍攝狀況時常用「獨自縮在角落」形容，許瑋甯也承認，拍完「她和她的她」後自己身心俱疲，人彷彿被抽乾，是她第一次覺得暫時無法接戲、考慮休息一陣子。

經歷外公病逝 「那時已幾乎沒有自己」

在她深陷角色情緒痛苦不已時，從小最疼愛她的外公也在拍攝期身體每況愈下。當時全家人心力都放在陪外公走完人生最後階段，無暇關注她，包含許瑋甯本身也是，「那時候已經幾乎沒有我自己，戲外我只是外公的孫女，然後拍戲就是拍戲。」甚至殺青不到兩周又得進入新劇組「第九節課」軋戲，再沒過多久外公就病逝了。

回想當時，許瑋甯吐露：「林晨曦真的不好演，從身體上的痛、精神上的分裂都很辛苦，不管在現場或殺青完，角色和我都很不容易撕開，有點怕我沒東西再給予下一個角色生命力。」

許瑋甯(右)在「她和她的她」受到吳慷仁職場霸凌。（圖：Netflix提供）

儘管「她和她的她」的劇情寫實殘酷，但仍有許多溫暖的金句撫慰著戲裡戲外的人們。

許瑋甯說，第一次和飾演父母的伊正、丁寧練習讀本時，三人就已控制不住情緒流淚，完全不敢對到彼此眼睛，「正式拍攝時，我其實不敢把台詞吃（消化）進去，每次光要講出來就已在發抖。」

等到數個月後，影集完成剪接請演員協助配音，許瑋甯看著「痛苦在你身上留下了傷痕，但這些傷痕不是為了讓你拿來責備自己」、「這世界繼續運轉著，請你每天也試著往前，一步兩步都沒關係」等台詞時，竟完全開不了口，「我突然無法克制的哭泣，為我和這個角色曾經那麼靠近，與她的遭遇感到難過。」

笑稱邱澤 不像劇中丈夫 紅毯要自己走

與此同時，她也為角色有人照顧而感動，「整個影集在講如何找到自己心裡陽光的過程，這條路上或許有人幫助，或許沒有，但我們永遠都要當拉起自己的那雙手。」幸運的是，戲裡晨曦有男友皓明陪伴，戲外許瑋甯也遇到另一半邱澤。

提到老公邱澤，許瑋甯有些害羞，「他不像皓明啦，但支持程度一樣。」她笑說，對許瑋甯來說，「皓明」有太多「我是為你好」的過度幫忙，反倒讓她壓力很大，「先生（邱澤）的溫暖來自夠了解我，能站在我的角度陪伴、問候，甚至兩人都處在安靜狀態，都是給予我需要的。」決定結婚的契機除了想讓外公放心，大部分原因還是「覺得找到對方了」。

至於金鐘紅毯是否有機會看到邱先生、邱太太牽手登場，許瑋甯直呼：「當然不會啊，那是我的場子欸，今天是me，是晨曦的」。

走過自我懷疑熬成影后 想安慰20多歲的自己

小時候的許瑋甯曾因單親、混血外貌遭排擠欺負，所幸在外公、外婆、媽媽與親戚溫暖的愛下好好成長。從模特兒轉戰演員，面對被定型的焦慮，及許多難以傾吐的煩惱，她透露以前總想快快長大，「可長大過程很不容易，很常碰到即便努力也無法達到期望，盡量完美還是不完美的事。」

許瑋甯回憶，在28、29歲時曾陷入嚴重自我質疑，沒有代表作品、演不到想要的角色，最後她與自己和解，與其控制無法控制的，不如先減肥，把自己管理好，有合適的角色才能抓更牢，後來就陸續接到「想飛」、「16個夏天」、「紅衣小女孩」等代表作，也獲得台北電影獎影后肯定。

年齡逼近4字頭，許瑋甯坦然接受，畢竟20多歲就看過焦慮的模樣，現在已能好好消化。回望曾走過的路，就像「她和她的她」裡爸爸伊正對晨曦說的：「幸好妳還是長大了，雖然比別人孤單，也比別人辛苦。」

許瑋甯也想告訴小瑋甯：「妳會長得很好，不用擔心，想太多都是多慮，一切都會很好。」