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杭州亞運／中國女籃奪金3功臣 四川老闆重賞「1人1套房」

世界新聞網／輯
中國隊球員韓旭（右一）、李夢（右二）、王思雨在頒獎儀式後留影。（新華社）
中國隊球員韓旭（右一）、李夢（右二）、王思雨在頒獎儀式後留影。（新華社）

杭州亞運女子籃球項目在北京時間5日晚收官，中國女籃最終頂住壓力成功衛冕，收穫隊史第七個亞運冠軍。四川女籃官方宣布，四川遠達集團決定贈送三名選手各一套房，以茲鼓勵。

新浪網報導，中國女籃以74：72戰勝日本女籃奪得金牌。賽後，李夢、王思雨、韓旭三名隊員68平方米熱銷住房一套，以資鼓勵。

四川女籃在官方公告中這樣寫道：「熱烈祝賀中國女籃蟬聯亞運會冠軍！李夢、王思雨、韓旭表現優異、敢打敢拚，充分展示中國女籃精神，為祖國爭得榮光，為四川增輝添彩，是四川遠達美樂女籃全員學習的榜樣。」

在此前的女籃亞洲盃上，當時有4位四川女籃球員成為奪冠功臣，四川女籃也宣布了給予韓旭、李夢、王思雨和高頌，各獎勵50萬元人民幣。

新華社報導，中國女籃的成長，鄭薇坦言，源自「經歷過刻骨銘心的失敗」。2021年亞洲盃決賽，中國女籃在末節痛失好局不敵日本隊，與冠軍擦肩。而自2022年世界盃半決賽力克澳洲隊、決賽激戰美國隊開始，中國女籃顯現出世界強隊的風範。「經歷了大賽歷練，特別是比分接近的比賽，球員們的心理素質、技戰術水平更加成熟。」

球隊主帥鄭薇稱，無論是世界盃還是亞洲盃，「在關鍵時刻中國女籃從來沒有掉過鏈子」。

中國隊球員韓旭（左）在比賽中防守。（新華社）
中國隊球員韓旭（左）在比賽中防守。（新華社）

世界盃 日本 杭州亞運

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