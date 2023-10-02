我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女微信換匯 慘被搶走2.4萬元 路人竟說風涼話

選舉角力會外賽 3黨代表在美台國防工業會議別苗頭

「大家好我是鮑爾」聯準會主席跟上潮流玩Instagram了

編譯黃淑玲／綜合外電
聯準會主席鮑爾。（美聯社）
聯準會主席鮑爾。（美聯社）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾(Jerome Powell)開始發Instagram了。聯準會周一宣布加入兩大社群平台Instagram和Threads，使得Fed有註冊帳號的社群平台增加到七個。

鮑爾在聯準會的第一條Instagram貼文的短影片中說：「大家好，我是鮑爾，聯準會主席。我想讓你們知道聯準會現在會用Instagram和Threads了。」他還提到10月是全國經濟教育月，聯準會將在這些社群平台上張貼資訊。

聯準會在發表開設Instagram帳號的新聞稿中表示，推出新帳戶的目的在增進與公眾的交流，以及發布新聞和教育內容。

聯準會指出，Instagram上的貼文將包括教育內容、常見問題以及其他照片和影片。聯準會也在Threads開設帳號，Threads是Instagram旗下一款類似X的應用程式（app）；聯準會先前已使用X平台上，現在加入Threads後，未來在X上發布的內容，也會在Threads上發布。聯準會在這兩個平台上的用戶名都是@federalreserveboard。

未註冊使用Instagram和Threads之前，除了X，聯準會在Facebook、YouTube、Flickr和LinkedIn上也有官方帳號。聯準會還沒有加入TikTok。

聯準會 Threads 鮑爾

上一則

懼高者不能買…「懸崖便利店」離地120公尺賣水 中秋送200塊月餅

下一則

摩根大通執行長：AI將讓下一代活到100歲 每周只需工作3天半

延伸閱讀

不是你爺爺式的貨幣政策時刻… Fed官員示警誤判形勢風險

不是你爺爺式的貨幣政策時刻… Fed官員示警誤判形勢風險
鮑爾：Fed決策效果取決於「民眾理解」 古斯比示警觀點錯誤風險

鮑爾：Fed決策效果取決於「民眾理解」 古斯比示警觀點錯誤風險
拜登撥2億元 助太平洋島國氣候基建

拜登撥2億元 助太平洋島國氣候基建
鮑爾放鷹 AI類股熄火

鮑爾放鷹 AI類股熄火

熱門新聞

示意圖／Ingimage

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

2023-09-29 14:58
財經網站CNBC依據好市多9月25日收盤價558.62美元計算，如果十年前花1000美元買進該股，這筆投資如今價值5194美元。（美聯社）

10年前投資1000美元買好市多股票 現在能值多少錢？

2023-09-26 22:56
三生肖被幸運之神眷顧，10月1日～10月19日財運滾滾。示意圖。(ingimage)

3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降

2023-10-01 23:13
3個星座讓人願意追隨他們。圖為示意圖。（取材自ingimage）

3星座擅長收買人心：巨蟹溫暖關懷、第1名是人際關係專家

2023-09-30 20:03
中秋佳節的這一周，有些月份出生的人運勢特別旺。（圖片來源／ingimage）

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

2023-09-25 03:00
李湘曬出價值1800元人民幣的月餅。（取材自微博）

中國月餅銷量大跌逾5成 主持人李湘吃出天價「1塊246美元」

2023-09-30 22:30

超人氣

更多 >
3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降

3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降
鄭少秋大女兒驚傳在美輕生亡 現任妻子官晶華發聲了

鄭少秋大女兒驚傳在美輕生亡 現任妻子官晶華發聲了
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元