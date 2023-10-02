「大家好我是鮑爾」聯準會主席跟上潮流玩Instagram了

聯準會主席鮑爾。（美聯社）

美國聯準會 （Fed）主席鮑爾 (Jerome Powell)開始發Instagram了。聯準會周一宣布加入兩大社群平台Instagram和Threads ，使得Fed有註冊帳號的社群平台增加到七個。

鮑爾在聯準會的第一條Instagram貼文的短影片中說：「大家好，我是鮑爾，聯準會主席。我想讓你們知道聯準會現在會用Instagram和Threads了。」他還提到10月是全國經濟教育月，聯準會將在這些社群平台上張貼資訊。

聯準會在發表開設Instagram帳號的新聞稿中表示，推出新帳戶的目的在增進與公眾的交流，以及發布新聞和教育內容。

聯準會指出，Instagram上的貼文將包括教育內容、常見問題以及其他照片和影片。聯準會也在Threads開設帳號，Threads是Instagram旗下一款類似X的應用程式（app）；聯準會先前已使用X平台上，現在加入Threads後，未來在X上發布的內容，也會在Threads上發布。聯準會在這兩個平台上的用戶名都是@federalreserveboard。

未註冊使用Instagram和Threads之前，除了X，聯準會在Facebook、YouTube、Flickr和LinkedIn上也有官方帳號。聯準會還沒有加入TikTok。