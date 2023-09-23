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求健康不吃或只吃水果？ 營養師：份量拿捏才是關鍵

記者梅緣緣／台北即時報導
控制好水果下肚的份量與食用方式才是重點。(本報資料照片)
控制好水果下肚的份量與食用方式才是重點。(本報資料照片)

超市及超商內可見不少火龍果、香蕉及中秋節應景的柚子等水果。台灣國健署建議，水果雖然同蔬菜具有不少維生素、膳食纖維及礦物質，但也含較多果糖與葡萄糖，熱量較蔬菜來得高。不過，水果也不是太甜就不能吃，重點應該是吃下肚的份量。

不少人民眾外食取得蔬菜不易，認為水果健康就多吃，但若以水果取代蔬菜，對有在減重、糖尿病等患者而言，可以偶爾為之，但不建議經常或長期取代。

黃君聖表示，水果糖分比蔬菜高，建議攝取時，可以自己的拳頭作為計算標準。一個拳頭大小約為一份，一天可以吃兩顆拳頭大小的水果。

只是因水果大小與甜度也有差，建議食用的量也無法一體適用。若排除果皮、種子等部位以公克數計算，小番茄一天可以吃到206公克、木瓜152公克、火龍果122公克、芭樂153公克，但若為甜度較高的香蕉及釋迦等水果，可能只能分別吃到68公克及56公克。

黃君聖也說，除香蕉及釋迦，巨峰葡萄、櫻桃、榴槤等水果糖分偏高，建議每日攝取不超過100公克；哈密瓜、鳳梨、芒果、蘋果、奇異果及藍莓等水果，含糖量較低一些，每日攝取不超過100至150公克，而甜度較低的小番茄、木瓜、蓮霧、芭樂、楊桃、蜜桃等，則一天可以吃到150公克以上。

相反的，如果是擔心水果太甜的民眾，又或是糖尿病患者不敢吃芒果等甜度較高的水果，黃君聖則指出，重點在於了解自己一天可以吃的份量。因水果本身除果糖外，還有維生素C、礦物質等營養素，建議適量食用，不要都不吃。

若民眾為外食族，難以好好攝取蔬菜水果而改喝精力湯，黃君聖表示，為求方便可以精力湯方式攝取，但同樣也須注意份量。再加上蔬果打成精力湯吸收速度又更快，一不小心就可能會造成血糖飆升，建議水果仍盡量以直接食用為主。

蔬菜 糖尿病 釋迦

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