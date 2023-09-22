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兩個李姓名人惹議…她引共鳴：占盡時代紅利 把一切視為理所當然

噓！星聞／即時報導
李佳琦(左)、李昂。(取自「莎莉夫人的工作生活札記」臉書)
李佳琦(左)、李昂。(取自「莎莉夫人的工作生活札記」臉書)

近年來博愛座衝突頻傳，近日再度引起討論！作家李昂在臉書批台北捷運博愛座的年輕人不讓座、還遭白眼，並問台北市長蔣萬安有什麼看法，引發網友熱議，最後表示自己身體狀況不適已前往急診就醫，直言不想再有回應。對此，資深媒體人「莎莉夫人」今天則點出李昂這次被炎上的關鍵點，「讓大家感覺不舒服的是：佔盡時代紅利的人，為什麼把一切都視為理所當然？」

莎莉夫人22日在臉書發文，談起近來兩岸有兩位姓「李」的名人都被炎上，認為背後都有共同的問題。她表示，這兩位名人表面上訴求的事情都看似合理，「但讓大家感覺不舒服的是：佔盡時代紅利的人，為什麼把一切都視為理所當然？」更提起李昂這幾天所發的文，直言「她的經濟優勢，比年輕人有更多交通工具選擇。」

莎莉夫人也拿出相關研究報告，表示「大約在1978年以後出生的世代，一開始就落入所得較低的職業生涯軌跡」。她分析，許多年輕人並非不努力，而是再怎麼努力也很少能像父母輩一樣，「在30、40歲左右，靠自己的能力買房而不用長輩資助。」

莎莉夫人感慨，目前在大學擔任講師，看到學生們在疫情、後疫情時代中的就業情況，「明顯感受到學生們就業機會被壓縮，更別提低薪的現實，現在的年輕人真的比我們（1960至1970年生的人）當年更艱難。」

最後，她忍不住替當今的年輕人說話，「『生不逢時』已經夠辛苦了，還要被反問：『這東西哪裡貴了？該問問自己這些年工資漲了沒漲？』或坐個捷運博愛座，還要被名人公審，成為社會新聞…」而她也點出這兩位李姓名人近日所引起的風波，似乎再次提醒年輕世代：「你們真是……生不逢時。」

李昂 博愛座 就業

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