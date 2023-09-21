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拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

編譯徐榆涵／即時報導
(影片截圖)
(影片截圖)

年過80歲的拜登總統20日於紐約出席聯合國大會期間，與77歲的巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）同台時又出糗，上台時差點撞倒台上的巴西國旗，離場前也未與魯拉握手就直接走掉，讓魯拉面色不悅。

紐約郵報報導，拜登20日在聯大場邊與巴西總統魯拉會晤，並共同召開記者會。拜登走上舞台時差點把7呎（約213公分）高的巴西國旗撞翻，拜登伸手扶了旗桿後，以小快步走向講台。

拜登總統(右)與巴西總統魯拉(左)20日在紐約出席聯合國大會期間，就啟動勞工權益...
拜登總統(右)與巴西總統魯拉(左)20日在紐約出席聯合國大會期間，就啟動勞工權益合作會談。(美聯社)

拜登先致詞完畢後，站在右後方的魯拉拍了拍拜登的肩膀，展現善意。輪到魯拉致詞時，拜登顯然在口譯裝置的耳機線上遇到問題，魯拉立刻注意到這個狀況，還問了一句：「拜登總統，你聽得到我說話嗎？這對巴西和美國而言都是一個歷史性時刻。」見拜登沒有立即回應，魯拉又問了一次，「拜登總統，你聽得到我說話嗎？」拜登這才點點頭回應。

魯拉繼續致詞之際，拜登仍持續處理口譯機與耳機線，魯拉致詞結束時，拜登喊道「講得好！」並與魯拉握手，最後由國際勞工組織祕書長洪博（Gilbert Houngbo）致詞。

但記者會結束時，拜登與洪博握手，魯拉在旁鼓掌，接著，洪博與魯拉握手，這時拜登卻朝觀眾席微微揮手，行了個舉手禮後又豎起大拇指比讚，魯拉正準備朝拜登走去時，拜登竟直接轉身離開，未與魯拉握手，頓時讓魯拉傻了眼，甚至舉起手臂往空中一揮，似乎在表達怒氣，接著從舞台另一側離開。

拜登近日經常犯糊塗，這是他又一次在公開場合上失態，外界質疑他是否合適競選總統連任。對此，白宮與巴西外交部皆未回應置評請求。

影音來源：Daily Mail

拜登 巴西 白宮

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