影／澳洲居民拍下5公尺巨蟒爬過昆士蘭民宅、樹頂逃往森林

澳洲昆士蘭省居民拍到一條長5公尺蟒蛇爬經他們家屋頂、花園樹梢，蜿蜒想逃往附近樹林。（取材自dailymail）

澳洲 昆士蘭省居民拍到一條長5公尺蟒蛇爬經他們家屋頂、花園樹梢，蜿蜒想逃往附近樹林，雖然家裡小孩嚇得大叫，但大人儘管緊張仍要孩子勇敢；視頻後來貼上抖音 (TikTok)短視頻網站分享，28日被點閱2000萬次，點讚120萬次；美國一名女子觀看後留言說，簡直是恐龍了。

每日郵報(Daily Mail)28日報導，被拍下的是一條地毯莫瑞蟒(carpet python)，牠光天化日爬經那戶人家的屋頂，高幾公尺，再橫空上樹，一家人不安地看巨蟒移動。

一名女孩看到那隻巨大爬蟲，一度哭了起來，蟒蛇還轉頭看那戶人家，此時有男子聲音叫她「勇敢起來」。

視頻有女性說，那條蛇看來蠻兇的。

另一名女性說，牠們看來好奇怪，對不對？此時蟒蛇的尾巴剛脫離屋頂，蛇突然停下來，頭部由針葉樹伸出來，探看正在觀看牠的一家人，接著再爬往第二棵樹。

有一個孩子問道，該怎麼弄走他(指那條巨蟒)？有人回答，我們不動手。孩子再說，老爸能夠抓他。顯然是媽媽的聲音回答，不會，老爸怕蛇。老爸對有懼容的家人說，算啦，大家的雞蛋 卷都涼了。

視頻後來貼上抖音，標題為：「只有在澳洲，你才會在市郊看到長5公尺的地毯莫瑞蟒」。據估計，這則視頻可替創作者賺到900美元。

另一在美國看到視頻的抖音用戶說，即便自己遠在美國，看了晚上都睡不著了。