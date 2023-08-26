5分鐘慘遭雷擊2次 貴州男不解：我平日也算樂於助人⋯

中國貴州一名自稱「樂於助人」的劉姓男子日前在5分鐘內慘遭2次雷擊，足部、腰部和臀部多處皮膚三度電燒傷。（取材自微博）

民間流傳著一個勸世言論稱「不要做壞事，否則會被雷公打」，近日，中國貴州一名劉姓男子竟然在5分鐘內慘遭2次雷擊，所幸送醫及時，保住性命。劉姓男子接受媒體訪問時表示，「自己平日也算樂於助人」，萬萬沒想到會遭遇雷擊，有網友戲稱，這好似「好心被雷親」真實上演。

貴州廣播電視台報導，近期居住在中國貴州遵義的劉姓男子日前準備從家中出門時，在自家門口遭遇襲擊。「當時被雷打暈了，甦醒了可能幾秒鐘，接著又來了一下，那個（雷擊）又來了第二次」，劉男說。

劉男表示，自己清楚看見一道白光閃過，自己隨後就倒在地上，甚至一度失去知覺，但醒來後不久竟然遭到二次雷擊。且由於閃電將電線燒壞了，電線脫落到地上，導致整塊地都有電，「那種感受是說不出的，我只知道自己被電了」。

當時，劉男的妻子與孩子都被嚇得不知所措，劉男甦醒後，只好自己報了警，之後被送往醫院進行救治。經過醫師檢查，劉男的足部、腰部和臀部多處皮膚嚴重電燒傷，已是三度燒傷，且即便已送醫救治20多天、輾轉多家醫院，劉男的傷口仍沒有很好地癒合，皮膚壞死組織依舊厚實。

醫生表示，因為電燒傷容易對人體皮膚組織造成嚴重損傷，目前已為劉男完成一次清創手術，後續將留院接受治療，持續進行清創手術與抗疤痕處理。