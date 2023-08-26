我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率逾7%創22年高點 年輕人買房難

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

5分鐘慘遭雷擊2次 貴州男不解：我平日也算樂於助人⋯

記者陳宥菘／即時報導
中國貴州一名自稱「樂於助人」的劉姓男子日前在5分鐘內慘遭2次雷擊，足部、腰部和臀部多處皮膚三度電燒傷。（取材自微博）
中國貴州一名自稱「樂於助人」的劉姓男子日前在5分鐘內慘遭2次雷擊，足部、腰部和臀部多處皮膚三度電燒傷。（取材自微博）

民間流傳著一個勸世言論稱「不要做壞事，否則會被雷公打」，近日，中國貴州一名劉姓男子竟然在5分鐘內慘遭2次雷擊，所幸送醫及時，保住性命。劉姓男子接受媒體訪問時表示，「自己平日也算樂於助人」，萬萬沒想到會遭遇雷擊，有網友戲稱，這好似「好心被雷親」真實上演。

貴州廣播電視台報導，近期居住在中國貴州遵義的劉姓男子日前準備從家中出門時，在自家門口遭遇襲擊。「當時被雷打暈了，甦醒了可能幾秒鐘，接著又來了一下，那個（雷擊）又來了第二次」，劉男說。

劉男表示，自己清楚看見一道白光閃過，自己隨後就倒在地上，甚至一度失去知覺，但醒來後不久竟然遭到二次雷擊。且由於閃電將電線燒壞了，電線脫落到地上，導致整塊地都有電，「那種感受是說不出的，我只知道自己被電了」。

當時，劉男的妻子與孩子都被嚇得不知所措，劉男甦醒後，只好自己報了警，之後被送往醫院進行救治。經過醫師檢查，劉男的足部、腰部和臀部多處皮膚嚴重電燒傷，已是三度燒傷，且即便已送醫救治20多天、輾轉多家醫院，劉男的傷口仍沒有很好地癒合，皮膚壞死組織依舊厚實。

醫生表示，因為電燒傷容易對人體皮膚組織造成嚴重損傷，目前已為劉男完成一次清創手術，後續將留院接受治療，持續進行清創手術與抗疤痕處理。

網上不少網友討論此事，有網友戲稱「第一下擊斃，第二次心臟起搏」、「電完可能有特異功能了」，也有網友表示「正是因為樂於助人所以你活下來了，大難不死」，並祝福男子「大難不死必有後福」。

中國貴州一名自稱「樂於助人」的劉姓男子日前在5分鐘內慘遭2次雷擊，足部、腰部和臀...
中國貴州一名自稱「樂於助人」的劉姓男子日前在5分鐘內慘遭2次雷擊，足部、腰部和臀部多處皮膚三度電燒傷。（取材自微博）

上一則

Google在Pixel Buds推「定期清耳機」 時間一到就通知

下一則

舒淇太美了 豹紋裝曲線畢露 10秒廣告好撩人

延伸閱讀

逆天山寨「屌茅」標價1499賣100 未註冊商標被查

逆天山寨「屌茅」標價1499賣100 未註冊商標被查
中撒1.5兆拆彈地方債 「某省」代價要砍20%公務員

中撒1.5兆拆彈地方債 「某省」代價要砍20%公務員
廚台布滿凌亂的家電電線？讓12元的自黏理線架幫你整理

廚台布滿凌亂的家電電線？讓12元的自黏理線架幫你整理
雷擊導致纜車停運 300多遊客被困加拿大班夫公園、打地鋪過夜

雷擊導致纜車停運 300多遊客被困加拿大班夫公園、打地鋪過夜

熱門新聞

圖為說話白目被排擠示意圖。（取材自ingimage）

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

2023-08-18 20:10
房間雖然沒冷氣，但屋主自製一個紙箱分流風管，想將客廳冷氣引流進到房間。（取材自臉書）

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

2023-08-24 02:24
圖為朋友相聚示意圖。（ingimge）

誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你

2023-08-22 02:31
這三個星座最容易相信別人！（ingimage）

3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良

2023-08-22 23:10
圖為發脾氣示意圖。(取材自ingimage)

什麼血型是易怒體質？O型自走砲 、這型像火山積蓄能量

2023-08-20 02:50
韓孝周為了保護孩子心力交瘁。(圖：Disney+提供)

「異能」再創韓劇天花板 5大看點逼宮「魷魚遊戲」

2023-08-21 13:13

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案