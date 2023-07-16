愛馬仕「帶貨女神」逝世：珍柏金挺人權 貼雪山獅子旗被中國封殺

珍寶金在法國演藝圈頗有地位。（美聯社）

英國倫敦出生、卻在法國演藝界享有重要地位的女星珍柏金（Jane Birkin），被護理人員發現在巴黎家中身亡，享壽76歲。除了在「尼羅河上謀殺案」（Death on the Nile）、「艷陽下的謀殺案」（Evil Under the Sun）、「春光乍現」（Blow-up）等片演出為資深影迷熟知外，她還曾因為和愛馬仕執行長在飛機上聊天，那時她才又生了個女兒，希望該品牌設計方便周末使用的包包，結果之後愛馬仕就推出了以她的姓為名的「柏金包」。

珍柏金雖然並非傳統定義上的性感美女，演出尺度卻相當大方，由英國到法國發展後，與著名的歌手賽吉甘斯柏（Serge Gainsbourg）合作，也擦出愛的火花，兩人對唱的「我愛你、我並不愛你」最後以類似高潮的呻吟聲結束，一度被多國列為禁歌，讓她在法國被視為前衛的先鋒，人氣更加高漲，她和賽吉的女兒夏綠蒂後來也是法國影壇著名女星，還曾以「撒旦的情與慾」（Antichrist）一片榮登坎城影后。

珍寶金（中）和賽吉甘斯柏（右）曾因合作而交往，還生了小孩。（美聯社）

珍寶金在「艷陽下的謀殺案」扮演其中一位嫌疑人。（取材自IMDb )

剛開始珍柏金到法國發展時，一句法語也不會說，後來她雖然能講，口音仍重，有時文法也不一定都對，反而成了她個人特色。儘管身為大膽、前衛的女星，她也有關懷弱勢、慈善和藹的一面，時常關心國際特赦組織、移民與AIDS相關議題。而她在影劇藝文方面的成就，也獲得英、法兩國各自頒發勳章肯定。

珍柏金曾被中國封殺。她2016年原本計畫參加在上海舉辦的紀念甘絲柏(Serge Gainsbourg)專場演唱會，卻未能獲得中國簽證 。中共黨媒說，柏金被拒簽是因為支持「藏獨」。2008年北京奧運 ，聖火傳到巴黎時，珍柏金被拍到把西藏國旗(雪山獅子旗)貼在當時拎著的柏金包上。