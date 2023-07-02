許光漢無預警現身他的見面會 韓演技天才驚喜衝上前「擁抱」

李帝勳不時與台下粉絲互動。記者王聰賢／攝影

韓國演技天才李帝勳2日在台灣舉辦粉絲見面會，他下午先接受媒體聯訪，暢談對潘瑋柏、温昇豪、許光漢的看法。因他後天就滿39歲，台灣粉絲把握機會幫他慶生，連許光漢也捎來驚喜，令他喜出望外。

李帝勳和許光漢一起在百想藝術大賞頒獎並結為好友，得知李帝勳遠道而來，許光漢特別錄製影片祝賀，致歉人在歐洲分身乏術。「我真的很想過去，因為我愛你。希望帝勳歐巴在台北這兩天可以非常開心，重點是祝你生日快樂，我們再一起吃飯喝酒。」

李帝勳當場嚇歪跳起來，並飛撲衝往許光漢影片的大銀幕，作勢要擁抱許光漢。他直呼「我真的很幸福，有許光漢的祝福」，並說「我還會再來的」，兩人好交情溢於言表。當然粉絲準備的蛋糕他也愛不釋手，開心親吻自己Q版頭像，不停說著「我是世界上最幸福的人」。

李帝勳說他一直很喜歡台灣，15年前就來台旅遊，不只朝聖侯孝賢電影的拍攝景點，也有逛美術館 ，「我目前正在拍電影，到時如果沒人邀，我也會自己偷偷過來宣傳。」更說大家如果遇到他，不用猜測他是誰，可以直接跟他聊天，跟他合照。

李帝勳在台享用不少美食，最熱愛雞排，還用中文喊「雞排，我愛你」，還用中文補充說「我是吃貨」。至於被粉絲問要去哪裡最浪漫，現場粉絲大喊「來我家」，他好奇反問「你爸媽不會說什麼嗎？」然後幽默表示「這樣以後我就不用在台灣找房子」