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匹克球太熱門 洛杉磯「共享場地App」應運而生

中央社／洛杉磯28日專電
打法類似網球但場地更小的新興運動匹克球（pickleball）近3年在美國參與人口快速成長。（中央社）
打法類似網球但場地更小的新興運動匹克球（pickleball）近3年在美國參與人口快速成長。（中央社）

新興運動匹克球（pickleball）近3年在洛杉磯地區大受歡迎，但球友經常為了找場地而苦惱，當地軟體業者推出共享場地應用程式（APP），解決沒場地可打的困擾。

美國體育健身行業協會報告指出，2023年匹克球參與人口是2022年將近兩倍，自2021年以來已經成長158.6%。而這項新興運動的吸引人之處在於老少咸宜，比網球耗費的體力少，讓很多老年人也能享受其中。

打法看似網球但場地較小，匹克球在疫情之後運動人口快速上升，兼具運動與社交兩大益處，獲得不同年齡與各行業人士的喜愛。但匹克球的場地難求，經常出現跟網球搶場地的情況。

總部在洛杉磯的軟體公司Swimply看到這一波熱潮，在APP上增加匹克球場地的功能，提供球友找場地。軟體的運作就好像Airbnb是一種共享平台，使用者可從地圖一覽附近的場地，檢視照片、描述與價格。

Swimply以出租游泳池的服務起家，提供使用者把自家後院的游泳池上架出租，如今這個APP也可租借網球、籃球、匹克球等運動場地。

打開APP洛杉磯地區可以看到有20多個私人擁有的匹克球場地，價格從每小時25美元到40美元。

「洛杉磯時報」報導，Swimply創辦人拉斯金（Bunim Laskin）表示，公司的目標是把這些原本專屬於富裕人家的空間找出來，讓每個人都有機會使用。例如豪宅內的游泳池，平民大眾也可以用這個APP租到。

洛杉磯 健身 疫情

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