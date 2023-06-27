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擴展自助結帳後「偷用」變多 好市多要打擊「共用會員」

編譯葉亭均／綜合外電
美國好市多加強打擊消費者不符規定共用會員卡。（美聯社）
美國好市多加強打擊消費者不符規定共用會員卡。（美聯社）

串流影音平台Netflix近來努力打擊「打擊共享帳號」，現在，零售業好市多（Costco）也跟進了，開始打擊「共用會員卡」的做法。

CNBC網站報導，美國好市多27日宣布，正在打擊偷溜入門市，試圖使用其他人的會員卡進行購物的人。

好市多表示，向來會在結帳櫃檯要求消費者出示會員卡，才能讓消費者進行結帳；現在，好市多也要求購物者在自助結帳櫃台出示有照片的會員卡，如果購物者的會員卡沒有照片，則要求查看附有照片的身份證件。

好市多在聲明中表示：「我們不認為非會員享有我們會員同樣的福利與價格是合適的。」

這家採取會員制的零售業者表示，自從該公司在店內拓展自助結帳櫃檯後，共用會員卡的濫用情況就變多了。

好市多採取會員制商業模式，讓它與其他零售業者有所區隔。它的獲利一大部分是來自會員費，這有助該公司支應開銷並維持低價格。美國好市多對會員收取的年費為60美元，更高級的黑鑽卡會員（Executive Membership）年費為120美元。

在過去三年期間，好市多吸引了更多會員，也賺到更多收入。在疫情期間，消費者到好市多搶購衛生紙與乾洗手，現在遭遇高通膨時期，消費者則到好市多買較便宜的汽油與大包裝的食物。

沃爾瑪旗下採用會員制的Sam's Club也出現類似業績成長，其會員數已創下歷來新高。

然而，由於通膨導致消費者縮手、或把預算用於旅遊、外出用餐，上述零售業者也面臨壓力。在過去兩季，好市多公布，購物者對高價商品與家具、電子產品等疫情期間受歡迎的產品類別需求減緩。

好市多在截至5月7日的一季淨營收年比成長約2%至526億美元，包含通膨產生的影響。

好市多財務長加蘭提表示：「這些較艱困的時期我們日子不好過，尤其是較大型商品、非必須品項。」

好市多股價今年來上漲近16%，優於標普500指數的約14%漲幅。好市多股價27日收盤報每股523.42美元。

好市多 零售業 疫情

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