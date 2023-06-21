「泰坦號」可能卡海底多深？約41座自由女神像疊起來高度

水下1萬2500呎深大概是紐約自由女神像高度的近41倍。（美聯社）

旅遊潛水器「泰坦號」（Titan）18日出海下潛至水下1萬2500呎（約3810公尺）深，在參觀鐵達尼號殘骸時失聯至今，外界研判泰坦號可能卡在殘骸之間。外媒報導，該深度相當於大峽谷懸崖高度2倍，更是紐約自由女神 像高度的近41倍。

英國每日郵報為了令讀者更好理解水下1萬2500呎（約3810公尺）有多深，特別製作了一張圖表，將之與世界著名建築高度做比較。

結果發現，鐵達尼號葬身海底1萬2500呎深，大概是目前世界最高樓阿拉伯聯合大公國哈里發塔（Burj Khalifa，高2217呎）的5.6倍；紐約帝國大廈（Empire State Building，高1250呎）的10倍；法國巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower，高1083呎）的11.5倍；英國倫敦大笨鐘（Big Ben，高315呎）的39.6倍；紐約自由女神像（Statue of Liberty，高305呎）的41倍。這些知名建築樓高與與鐵達尼號所處的海底深度一比，頓時黯然失色。

就連廣闊的美國大峽谷也不例外，海拔6000英尺（約1828公尺），僅不到泰坦號殘骸深度的一半。

泰坦號內氧氣供應約只剩不到20小時，也就是在預計美東時間22日清晨6時就會耗盡，日前搜救團隊傳出聽到規律敲擊聲，但尚不清楚聲音來源，仍在積極尋找泰坦號下落。

獨家擁有鐵達尼號文物打撈權的RMS Titanic公司資深顧問加洛（David Gallo）向CNN表示，「最重要的事情之一是它究竟在哪裡?是在海底、在漂浮?還是在海中？這一切都尚未確定，我們只能等等看，盼著最好的結果出現。水很深、兩英里多，這就像造訪另一個星球，不是人們可以想像的。那是一個沒有陽光、寒冷且高壓的環境。」