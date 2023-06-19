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鐵達尼號觀光潛水器失聯 氧氣最多維持96小時

深海親看「鐵達尼號沉船」一趟要25萬元 耗時8小時、有學者解說

編譯尤寶琪／綜合19日電
深海探測拍攝的照片顯示，在鐵達尼號沉沒地點附近海床上，散落許多物品，圖中可見一件外套和鞋子。(美聯社)
深海探測拍攝的照片顯示，在鐵達尼號沉沒地點附近海床上，散落許多物品，圖中可見一件外套和鞋子。(美聯社)

海底探險公司「海洋之門探險」(OceanGate Expeditions)上周公布一段一分鐘影片，生動展示鐵達尼號殘骸在海底的景象；該影片凸顯只要夠富有，旅遊景點不僅可延伸到太空，還可潛入深海之中。

「海洋之門探險」的鐵達尼號沉船之旅，讓遊客支付25萬美元，就可搭乘潛水艇下潛2.4哩到達殘骸所在的海床，親眼一窺這艘全世界最有名的沉船。

鐵達尼號的殘骸在1985年於加拿大東部紐芬蘭外海約400哩處被發現後，就吸引不少歷史學者、考古學者和各界人士的關注，但「海洋之門探險」總裁羅許(Stockton Rush)指出，私人探索才能保持鐵達尼號的魅力，「沒有公共組織會資助重返鐵達尼號，因為有其他更新且更有科學價值的遺址需要資助。」

「海洋之門探險」所提供的鐵達尼號沉船之旅，每次需耗時約八小時，其中包括下潛和上升各需要的2.5小時；旅途中會有科學家和歷史學者進行解說，並且利用高清相機記錄殘骸與腐蝕程度。

史密森尼學會美國國立自然史博物館(Smithsonian's National Museum of American History)海事歷史館館長強斯敦(Paul Johnston)指出：「我不反對這種商業探索，因為他們並沒有接觸或破壞沉船，而且還讓外界關注關注海底世界和沉船帶。但在我看來，我們對鐵達尼號的瞭解已經很透徹了。」

同時，究竟誰可以參觀殘骸以及其理由，在過去十幾年也一直爭論不下，畢竟有超過1500名鐵達尼號乘客死於船難之中，不少人認為，前去參觀等同於去打擾這些人永眠的墓地，道德上站不住腳。

打撈鐵達尼號殘骸就更不用說了，包括強斯敦在內，不少歷史學者和科學家都反對打撈，鐵達尼號歷史協會(Titanic Historical Society)歷史學者林奇(Don Lynch)就是其中一員，但卻很喜歡「海洋之門探險」的全新高清畫面。

「他們拍得越多，我們就越可能發現之前沒看到的新東西。」林奇表示，「但我看不出他們有任何新發現，可是這種清晰程度真的很棒。」

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