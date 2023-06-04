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把女友當楊貴妃寵 癡情男拍下「荔枝王」1顆1693美元

記者謝守真／即時報導
海南單顆「荔枝王」拍賣價人民幣1.2萬元。（取材自新海南）
海南單顆「荔枝王」拍賣價人民幣1.2萬元。（取材自新海南）

「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」，在古代有皇帝千里快騎，只為將荔枝送給愛妃。今中國海南省海口市有一名男子，2日在公益拍賣會上以人民幣1.2萬元（約1693美元）拍下一顆「荔枝王」送給女友，掀起熱議。

2023海口市秀英區火山荔枝王大比拚活動2日在海口永興鎮舉行，當天有21名荔枝王種植戶帶著自家或合作社種植的荔枝參賽。活動的5名評審專家來自海南省農業科學院熱帶果樹研究所，他們按照荔枝王品種的五個單果總重量、表皮色澤美觀度、果實甜度、病蟲害發生測定綜合評出名次，依次評選出一等獎1名，二等獎2名，三等獎3名及優勝獎15名。比賽最終由海口市秀英區永興鎮建中村的王仁秩的荔枝奪冠。

隨後經過數輪舉牌出價，現場選出的這顆「荔枝王」以人民幣1.2萬元的高價拍出，拍賣所得將被用於當地公益事業。而以高價標下「荔枝王」的男子稱，要將這顆最好的荔枝送給女友。

消息一出引發中國全網議論，有網友留言表示，「真的不知道這年輕人是怎麼想的，很快不吃就爛掉了，這個又不能長期保存，一點兒意義都沒有」、「不理解啊，如果是我開心不起來，有錢也不是這麼花的」、「真的是世間悲喜都不共通」。

但也有網友留言稱，「既然是出於公益，別說是1.2萬的一顆荔枝，即使是1.2萬的一片桑葉，也是有意義的」。還有網友指出，是公益拍賣的話，「算是把這份善緣送給了女朋友，還挺有意義的」。

海南男子以人民幣1.2萬元拍得「荔枝王」，表示要送給女友。（取材自新海南）
海南男子以人民幣1.2萬元拍得「荔枝王」，表示要送給女友。（取材自新海南）

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