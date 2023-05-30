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看TikTok學烹飪 她做微波爐料理「雞蛋變炸蛋」慘毀半張臉

聯合新聞網／即時報導
美國一名37歲女子看TikTok的學用「微波爐料理雞蛋」，沒想到最後「雞蛋變炸蛋」，導致半張臉幾乎毀容。圖為示意圖。(ingimage)
美國一名37歲女子看TikTok的學用「微波爐料理雞蛋」，沒想到最後「雞蛋變炸蛋」，導致半張臉幾乎毀容。圖為示意圖。(ingimage)

堪薩斯州（State of Kansas）一名37歲女子沙菲亞·巴希爾 (Shafia Bashir) 邊看TikTok的烹飪教學邊下廚，學著以「微波爐料理雞蛋」，沒想到最後「雞蛋變炸蛋」，從微波爐拿出來後，熱騰騰的蛋液噴濺到她右臉，導致半張臉幾乎毀容。

根據《每日郵報》報導，沙菲亞·巴希爾日前看了TikTok的烹飪教學，她拿半杯熱水加上少許的鹽巴，加入一顆雞蛋之後，放進去微波爐加熱幾分鐘，隨後拿出來後用湯匙敲打雞蛋，結果「雞蛋變炸蛋」，高溫的蛋液像噴泉爆發，噴濺到她的右臉，沙菲亞·巴希爾馬上把臉放在水龍頭下沖洗20分鐘，雖然緊急就醫之後沒有大礙，但是仍然刺痛了12小時。

沙菲亞·巴希爾在就醫之後，經過兩周休養傷口終於痊癒。她發影片分享這起「悲劇事件」，希望大家能夠以為戒，記取她的教訓後，不要因為遵循相同的作法而不幸受傷，「那對我來說是一段可怕的時光，我非常痛苦，不想讓其他人經歷那樣的事情，因為它在 TikTok 上很流行，那是我一生中最難以忍受的痛苦，不過很幸運臉沒有留下疤痕。」同時，她也發誓再也不吃雞蛋了。

據悉，微波雞蛋之所以會爆炸，是因為加熱過程中是「結構完整的蛋」，在加熱後蛋裡的蒸氣無法順利蒸發，才是爆炸的主因，建議微波料理雞蛋時，要把蛋殼去除、蛋薄膜刺破，才能避免憾事發生。此外，英國醫學雜誌此前曾表示，微波爐應明確標示微波雞蛋的警告。

雞蛋 TikTok 醫學

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