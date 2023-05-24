我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德桑提斯推特宣布參選 直播頻斷線 川普陣營譏嘲：好慘

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

使用裝置「重新連接大腦與肌肉」男癱瘓10年順利站立行走

編譯張君堯／即時報導
一名男子在2011年的一場事故中癱瘓，隨後接受醫生手術並植入一種可以讀取腦電波並向脊柱發送指令以移動正確肌肉的裝置，如今他已能在輔助下行走。（影片截圖）
一名男子在2011年的一場事故中癱瘓，隨後接受醫生手術並植入一種可以讀取腦電波並向脊柱發送指令以移動正確肌肉的裝置，如今他已能在輔助下行走。（影片截圖）

一名男子在2011年的一場事故中癱瘓，隨後接受醫生手術並植入一種可以讀取腦電波並向脊柱發送指令以移動正確肌肉的裝置，如今他已能在輔助下行走。

衛報報導，現年40歲、來自荷蘭的奧斯坎（Gert-Jan Oskam）在中國的一次交通事故中摔斷脖子，當時他被告知「再也不能走路」，沒想到接受手術後，如今他能爬樓梯並行走100多公尺，奧斯坎表示「幾個月前是我10年來第一次能夠站起來和朋友喝啤酒」。

這個名叫「數位橋樑」（Digital Bridge）是瑞士神經科學家團隊的最新成果，旨在使用無線信號將大腦與肌肉重新連接起來。在先前試驗中，「數位橋樑」通過從向奧斯坎的脊髓發送訊號來重現步行的節奏，雖然順利幫助他一次行走數步，但動作仍非常像機器人，且必須由按鈕觸發。

至於最新的更新，神經外科醫生在奧斯坎的大腦上安裝電極，可以在他試圖移動雙腿時檢測神經活動並將讀數轉化為脈衝，接著發送到脊柱中的其他電極，如此一來脈衝能激發脊柱中的神經、啟動肌肉以產生預期的運動。

此外，「數位橋樑」似乎還可以促進康復，在使用此技術進行超過40次的訓練後，奧斯坎即使不依靠裝置仍重新獲得對腿部的一些控制，專家認為「重新連接大腦和脊柱有助於脊髓神經的再生，恢復患者失去的部分控制」。

雖然這項技術還處於早期階段，但研究人員希望未來的小型化設備能夠幫助中風患者和癱瘓者行走、移動他們的手臂並控制其他部位。

肌肉 手術 中風

上一則

女兒生日趴「辣媽穿透視裝熱舞」挨轟 她嗆：身體是我的

延伸閱讀

移民獲新生

移民獲新生
蛋白質+維生素D 增肌肉

蛋白質+維生素D 增肌肉
肌少症不是老年人專利 自我檢視6指標

肌少症不是老年人專利 自我檢視6指標
腰痠背痛可能是肌少症 快存退休「肌」金

腰痠背痛可能是肌少症 快存退休「肌」金

熱門新聞

蘋果（Apple）於2021年推出追蹤器AirTag，用於追蹤定位物品，但一度淪為惡意跟蹤的工具。（取材自PatentlyApple）

蘋果AirTag新專利「可貼身上」 網友卻想做色色的事

2023-05-17 21:56
男大生因為在宿舍實在太熱，突發奇想的自製「冷氣機」，實測真的能涼爽2-3小時。(取材自Tiktok)

天氣太熱睡不著 男大生「1妙招」花7美元冷氣吹到爽

2023-05-20 22:30
圖片來源/ingimage

什麼難聽講什麼…3星座最管不住嘴 第1名自以為很會聊

2023-05-19 17:59
(取自IG)

開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎

2023-05-24 02:40
根據調查，Pixel使用者中大多數將會在下一支手機「跳槽」至他牌。（路透）

Google Pixel鐵粉不鐵？超過5成想跳槽至他牌 原因曝光

2023-05-20 01:11
美國辣模瑪莉索在自家社區游泳池戲水，事後卻被房東認為行為不當要趕她走。（影片截圖）

40DDD佛州辣模豪宅游泳「太清涼」 房東一看怒要她滾

2023-05-24 02:02

超人氣

更多 >
開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎

開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
40DDD佛州辣模豪宅游泳「太清涼」 房東一看怒要她滾

40DDD佛州辣模豪宅游泳「太清涼」 房東一看怒要她滾
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年