使用裝置「重新連接大腦與肌肉」男癱瘓10年順利站立行走

一名男子在2011年的一場事故中癱瘓，隨後接受醫生手術並植入一種可以讀取腦電波並向脊柱發送指令以移動正確肌肉的裝置，如今他已能在輔助下行走。（影片截圖）

一名男子在2011年的一場事故中癱瘓，隨後接受醫生手術 並植入一種可以讀取腦電波並向脊柱發送指令以移動正確肌肉 的裝置，如今他已能在輔助下行走。

衛報報導，現年40歲、來自荷蘭的奧斯坎（Gert-Jan Oskam）在中國的一次交通事故中摔斷脖子，當時他被告知「再也不能走路」，沒想到接受手術後，如今他能爬樓梯並行走100多公尺，奧斯坎表示「幾個月前是我10年來第一次能夠站起來和朋友喝啤酒」。

這個名叫「數位橋樑」（Digital Bridge）是瑞士神經科學家團隊的最新成果，旨在使用無線信號將大腦與肌肉重新連接起來。在先前試驗中，「數位橋樑」通過從向奧斯坎的脊髓發送訊號來重現步行的節奏，雖然順利幫助他一次行走數步，但動作仍非常像機器人，且必須由按鈕觸發。

至於最新的更新，神經外科醫生在奧斯坎的大腦上安裝電極，可以在他試圖移動雙腿時檢測神經活動並將讀數轉化為脈衝，接著發送到脊柱中的其他電極，如此一來脈衝能激發脊柱中的神經、啟動肌肉以產生預期的運動。

此外，「數位橋樑」似乎還可以促進康復，在使用此技術進行超過40次的訓練後，奧斯坎即使不依靠裝置仍重新獲得對腿部的一些控制，專家認為「重新連接大腦和脊柱有助於脊髓神經的再生，恢復患者失去的部分控制」。

雖然這項技術還處於早期階段，但研究人員希望未來的小型化設備能夠幫助中風 患者和癱瘓者行走、移動他們的手臂並控制其他部位。