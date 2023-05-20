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貝佐斯帶女友搭5億豪華遊艇約會 巨艇年保養費要2500萬

TVBS新聞網／編輯陳妍如即時報導
亞馬遜創辦人貝佐斯（右）與女友桑切斯（左）。（路透資料照片）
亞馬遜創辦人貝佐斯（右）與女友桑切斯（左）。（路透資料照片）

跨國電商龍頭亞馬遜（Amazon）創辦人、億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）近日被拍到他與女友桑切斯（Lauren Sanchez）搭乘價值5億美元的豪華遊艇，在地中海放鬆旅遊。為了打造出巨大遊艇，當初貝佐斯還打算付錢請荷蘭鹿特丹把一座橋給拆除，雖然最終當局沒有妥協，但貝佐斯這座遊艇已是世界紀錄最高的遊艇。

貝佐斯的遊艇「Koru」。（取材自推特@TheCleanCarClub）
貝佐斯的遊艇「Koru」。（取材自推特@TheCleanCarClub）

據每日郵報報導，這艘巨大的遊艇是貝佐斯於2018年委託荷蘭廠商製造的，造價高達5億美元，遊艇被命名為「Koru」，在毛利語中的意思是「新的開始」。報導指出，這艘船長127公尺、桅杆高達70公尺，幾乎是半座「吉薩金字塔」的大小，也代表貝佐斯必須付出高昂的維護成本，每年可能得為此付2500萬美元的費用。

貝佐斯的遊艇「Koru」。（取材自推特@TheCleanCarClub）
貝佐斯的遊艇「Koru」。（取材自推特@TheCleanCarClub）

自2018年開始建造，花費5年時間，貝佐斯的超巨型遊艇在今年3月亮相，據說這也是世界上最高的遊艇。報導稱，貝佐斯與女友先是乘坐私人飛機到西班牙的巴利阿里群島，再改搭直升機登上船，整個過程耗資甚鉅，可謂是有錢人的浪漫。

貝佐斯的遊艇「Koru」。（取材自推特@TheCleanCarClub）
貝佐斯的遊艇「Koru」。（取材自推特@TheCleanCarClub）

貝佐斯和女友上周日（13日）下午被拍到搭乘直升機降落在另一艘較小的支援船、登上遊艇。最奢侈的是，據傳這艘小型支援船不僅配備了停機坪，還裝載著貝佐斯的一系列「玩具」，包括豪華汽車、水上摩托艇、快艇，可能還有一艘私人潛艇。

這艘遊艇共有三層甲板，而且每層甲板都有戶外區域，讓貝索斯和朋友們可以在上面狂歡開趴，其中一層還有游泳池。由於貝佐斯的遊艇太高，在運送的時候根本無法從荷蘭的科寧斯文大橋（Koningshaven）下通過，當時貝佐斯還要求鹿特丹拆掉這座已有95年歷史的地標。

有報導指出，貝佐斯「有錢就是任性」的表示，他願意出錢拆除、再重建這座橋，但他的請求被拒絕；有數千名當地市民不滿，還簽署了一份請願書，打算在遊艇首航時向船隻丟臭雞蛋。後來貝佐斯重新調整了他對遊艇的要求、和船上的風帆，讓遊艇可以通過橋下。

奢華！亞馬遜貝佐斯花157億　搭「巨型遊艇」跟女友約會

TVBS新聞網

貝佐斯 亞馬遜 快艇

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