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27次攀上聖母峰 尼泊爾嚮導刷新登頂世界紀錄

中央社加德滿都17日綜合外電報導
尼泊爾雪巴人卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）今天第27次成功登頂聖母峰（Mount Everest），刷新攀上世界最高峰次數最多的紀錄。美聯社
尼泊爾雪巴人卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）今天第27次成功登頂聖母峰（Mount Everest），刷新攀上世界最高峰次數最多的紀錄。美聯社

尼泊爾雪巴人卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）今天第27次成功登頂聖母峰（Mount Everest），刷新攀上世界最高峰次數最多的紀錄。

卡米．瑞塔所屬嚮導服務公司「七峰跋涉」（Seven Summits Treks）的明瑪（Mingma Sherpa）告訴法新社：「他今早成功帶領一名越南登山者登頂。」

53歲的卡米．瑞塔2018年第22次攀上聖母峰後，超越他和兩名已退休雪巴人共同保持的紀錄，成為在聖母峰登頂次數最多者，並一直保有這個頭銜。不過，46歲的帕桑．達瓦（Pasang Dawa Sherpa）5月14日第26次登頂聖母峰，追平卡米．瑞塔的紀錄。如今，卡米．瑞塔再次獨享尊榮。

做嚮導超過20年的時間，卡米．瑞塔1994年首度攀上8848公尺的聖母峰。

從那次開始，他幾乎每年都有登頂聖母峰的紀錄，並數次帶領先遣部隊架繩開路前往世界最高峰。

卡米．瑞塔上個月在前往基地營時告訴法新社：「這些紀錄不是刻意達成，而是我當嚮導的過程中自然產生。」

卡米．瑞塔1970年出生在喜馬拉雅山村莊泰姆（Thame），當地被譽為成功登山者的搖籃。

在成長過程中，他看父親、兄長穿上登山裝備，當探險隊的嚮導，不久後也跟隨他們的腳步，擔任嚮導。

2019年，他曾在6天內兩度登頂聖母峰。

世界10大高峰中，有8座是在尼泊爾，每年春天氣候溫暖、通常風勢和緩之際，都會吸引數百名登山者到訪。

當局今年發出478張許可給外國登山者，登山證的費用是1萬1000美元，而攀登聖母峰的總開銷約落在4萬5000美元至20萬美元間。

由於大多數登山者需要一名嚮導，今年一直持續到6月初的登山季，攀登聖母峰的人將超過900人，這將寫下紀錄。

尼泊爾嚮導通常是來自聖母峰附近村落的雪巴人，他們因為要背負裝備和食物、架繩、修理梯子而冒著巨大風險，被視為尼泊爾登山產業的重要支柱。

越南 喜馬拉雅山 退休

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