險多吞蛋白質 剖開金莎巧克力驚見蟲 蠕動竄出畫面曝光

金莎巧克力。（Getty Images）

巧克力風靡全球，可說是人見人愛、老少咸宜的甜點。不過一名網友在臉書 大吐苦水，驚呼姪女差點把帶蟲的金莎巧克力吞下肚補充蛋白質 ，引來網友大嘆「這是放多久了？」、「傻眼，吃了不知道幾十顆去了」。

一名女網友發文，提到姪女終於等到可以吃巧克力的機會，不料打開包裝紙後卻發現蟲蟲危機，急喊「爸爸，有蟲」。網友回憶，當下姪女的爸爸半信半疑，不料剖開後蟲子非常有活力地竄出來打招呼，檢查後甚至不只一隻，可怕經歷讓網友大嘆「還好姪女夠機警」。

貼文曝光後網友紛紛回應，「這是放多久了啊？」、「一口一個就看不到蟲了」、「以後我要先咬一口看清楚了」、「傻眼，我吃了不知道幾十顆去了」、「看來這家巧克力製造商的工廠製程一定有問題」、「以前也是熱愛者，但自從知道會有蟲蟲危機後我就不吃了」。