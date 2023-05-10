我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：不該質疑華裔 該關注的是中國政策

電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

午睡太長無益 研究：睡超過「這時間」易肥胖、糖尿病

聯合新聞網／ 即時報導
研究發現，午睡超過30分鐘，肥胖、糖尿病及心血管疾病風險會增加。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）
研究發現，午睡超過30分鐘，肥胖、糖尿病及心血管疾病風險會增加。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）

午睡到底該睡多久？近期一項研究指出，午睡太長其實對身體並無益處，不但跟肥胖糖尿病、心血管疾病有關，甚至還會造成健康風險。

據紐約郵報（New York Post）報導，波士頓布萊根婦女醫院的研究人員進行了一項研究，針對西班牙穆爾西亞地區（Murcia）3275名成年人的午睡習慣進行調查。這份研究已於4月26日發表於期刊「肥胖研究」（Obesity Research）中。

當地人有午睡習慣，通常會在午餐後睡午覺。35%的受試者經常午睡，其中16%的受試者通常會睡30分鐘或更久。研究發現，與白天不睡午覺的受試者相比，午睡時間過長的受試者體重更重、腰圍更寬，血壓較高並且代謝症候群的整體患病率也更高，亦即有更高機率有肥胖、糖尿病、心血管疾病等情形。

專家發現，午睡時間越長與晚餐用餐時間及睡眠時間延後有關，這導致部分受試者午餐攝入量及吸菸量增加，因此更提高了健康風險。研究團隊認為，午睡時間低於30分鐘的受試者便沒有肥胖等代謝症候群的患病風險。不過跟完全不睡午覺的受試者相比，有睡午覺且午睡時間較短的人較不會有血壓升高的可能性。

肥胖 血壓 糖尿病

上一則

AUDEMARS PIGUET、PANERAI 限量腕表 霸氣「黑」當道

下一則

喬布斯稀有簽名支票透露「蘋果公司初始名」 喊價破5萬

延伸閱讀

變胖、易喘、下肢水腫 三高患者注意心腎求救警訊

變胖、易喘、下肢水腫 三高患者注意心腎求救警訊
踢爆杭特 紐約郵報被白宮禁參加拜登活動

踢爆杭特 紐約郵報被白宮禁參加拜登活動
加拿大最新研究：男性感染新冠 糖尿病風險增2成

加拿大最新研究：男性感染新冠 糖尿病風險增2成
「7大因子」恐讓你得糖尿病 及早做1件事還有逆轉機會

「7大因子」恐讓你得糖尿病 及早做1件事還有逆轉機會

熱門新聞

一名網友在TikTok上分享如何應對前方乘客傾倒椅背的問題。（示意圖／ingimage）

搭飛機遇前座傾倒椅背怎麼辦？他1奇招給對方「酷刑」

2023-05-03 23:55
Google推出密碼金鑰（passkey），啟用更簡單安全的登入方式。美聯社

迎向無密碼時代 Google啟用登入新方式

2023-05-04 17:37
臉書「自然世界」的社群使用者，近日在臉書貼出六歲兒子的畫作，表示老師因為這張畫，立刻請家長去學校開緊急會議，讓他們一時為之緊張萬分。（取材自臉書Natural World）

6歲童「這幅畫」老師急叫家長開緊急會議 真相原來是…

2023-05-09 04:42
小慧開心嗑完多盤炸雞。（圖：緯來日本台提供）

台灣大胃女王有夠猛 赴日比賽橫掃炸雞「吃到破紀錄」

2023-05-07 02:32
安娜愛上同父異母的哥哥，兩人還生了兩個孩子。（取材自推特@forumpandlr）

他愛上同父異母哥哥 西班牙情侶生下2孩被罵「下地獄」

2023-05-06 05:00
一名女網友戶頭突然多出15萬，讓她嚇到以為自己變成人頭帳戶，結果一問之下才知道是媽媽匯前沒有通知。示意圖。（取材自ingimage）

被當人頭？她的帳戶突然多15萬 上網求助結局卻大逆轉

2023-05-07 00:15

超人氣

更多 >
不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的
在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈

在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈
范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」
洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元
同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了

同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了