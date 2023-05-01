我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第一共和銀行確定遭到監管機構接管 將賣給摩根大通

馬雲5月起在東京大學當客座教授 研究可持續農業、糧食生產

對付超級細菌似有解 樹獺毛皮窩藏產抗生素細菌

中央社／哥斯大黎加卡維塔1日綜合外電報導
哥斯大黎加樹獺。(取材自slothconservation官網)
哥斯大黎加樹獺。(取材自slothconservation官網)

哥斯大黎加樹獺的毛皮似乎窩藏能產生抗生素的細菌，科學家希望這能替日益嚴重的「超級細菌」抗藥性問題找到解方，目前人類能對付超級細菌的藥物持續減少。

研究人員發現，樹獺的毛皮住著熱鬧的昆蟲、藻類、菌類，以及細菌等微生物，有些可能會致病。但專家說，這種移動速度出名緩慢的哺乳類動物，出奇地似乎不會受到感染。

哥斯大黎加大學（University of Costa Rica）研究人員賈瓦利亞（Max Chavarria）告訴法新社：「如果你盯著樹獺的毛皮，就可以看到有東西在動，可以看到飛蛾、各種不同的昆蟲…這是一個非常豐富的棲息地。」

哥斯大黎加大學研究人員賈瓦利亞參與的一項研究顯示，哥斯大黎加樹獺的毛皮似乎窩藏能...
哥斯大黎加大學研究人員賈瓦利亞參與的一項研究顯示，哥斯大黎加樹獺的毛皮似乎窩藏能產生抗生素的細菌。(Getty Images)

他說：「當許多種類的有機體共存時，顯然必定有控制他們的系統。」

賈瓦利亞與研究團隊從哥斯大黎加二趾與三趾樹獺身上取得毛皮樣本，以探究樹獺毛皮上的控制系統。

根據發表於「環境微生物學期刊」（Environmental Microbiology）的研究報告，他們發現樹獺身上可能有能製造抗生素的細菌存在，讓樹獺「能控制潛在病原菌增生…或是抑制（真菌等）其他競爭者生存」。

哥斯大黎加大學的一項研究顯示，哥斯大黎加樹獺的毛皮似乎窩藏能產生抗生素的細菌。圖...
哥斯大黎加大學的一項研究顯示，哥斯大黎加樹獺的毛皮似乎窩藏能產生抗生素的細菌。圖為參與研究的學生正在進行實驗。(Getty Images)

樹獺是哥斯大黎加的國家象徵，也是吸引遊客到這個中美洲國家觀光的一大因素。但根據國際自然保育聯盟 （IUCN）瀕危物種紅色名錄（Red List of Threatened Species），兩趾樹獺與三趾樹獺的數量都在下滑。

美國保育人士艾弗里（Judy Avey）在加勒比海沿岸氣候溫和的叢林裡經營一個保護區，照料與人類或其他動物接觸後受傷的樹獺，希望讓牠們回歸野外，恢復正常生活。

艾弗里告訴法新社：「我們從未接收過生病的樹獺。我們收治過被電線電傷、整隻手臂被毀掉的樹獺…但沒有遇到感染情況。」

「我想（自經營保護區的）30年來，我們只見過5隻因感染受傷被送來的動物，所以這透露了牠們身上生態系統的一些訊息。」

研究人員賈瓦利亞從保護區樹獺身上取得毛皮樣本，拿回他的實驗室檢視。他在2020年展開研究，已找出20種「候選」微生物等待命名。

但他說，要判定樹獺身上的化合物是否對人類有用，前方還有很長一段路要走，「在應用於人類健康前，重要的是要先了解…這其中涉及哪種分子」。

相關例子是英國科學家佛萊明（Alexander Fleming）1928年發現的青黴素。他當時發現污染實驗室培養皿的一種真菌，似乎能殺死一種會致病的細菌。他率先全球發現能殺死細菌的抗生素，讓他在1945年獲得諾貝爾醫學獎。

然而，微生物能對抗生素產生抗藥性，這問題日益嚴重，代表一些藥物不再能用來治療原本可治的感染症狀。

抗生素抗藥性（antimicrobial resistance）是一種自然現象，但在人類、動物與植物身上過度使用與濫用抗生素，導致問題惡化。世界衛生組織（WHO）估計，到了2050年，抗生素抗藥性每年恐導致1000萬人死亡。

賈瓦利亞說：「像我們這類的計畫有助於找到…新分子，以在中、長期用於對付抗生素抗藥性。」

諾貝爾 醫學 觀光

上一則

男子與布娃娃「結婚」 還因「老婆生病」叫救護車

下一則

夫婿靠納粹統治致富 奧地利富婆珍藏珠寶將拍賣

延伸閱讀

遭安樂死的海象銅像側躺奧斯陸岸邊 提醒善待野生動物

遭安樂死的海象銅像側躺奧斯陸岸邊 提醒善待野生動物
義大利「大胸翹臀」人魚雕像 挨批：根本矽膠假奶

義大利「大胸翹臀」人魚雕像 挨批：根本矽膠假奶
研究：雲層能挾帶「抗藥性細菌」 散播全球

研究：雲層能挾帶「抗藥性細菌」 散播全球
用人類「健康糞便」做成腸胃口服藥 FDA首批准

用人類「健康糞便」做成腸胃口服藥 FDA首批准

熱門新聞

Google向用戶發出警告，若收到「在線獎勵計畫」祝賀郵件切勿點開，該信件屬於詐騙釣魚訊息。 示意圖（取材自ingimage）

別點開Gmail這封信 帳戶錢財恐不保 Google警告用戶注意

2023-04-26 02:16
兩人由親密愛撫以至性交過程，均被附近圍觀的宿生看得一清二楚。（取材自微博）

大學教室內開燈「活春宮」數百人圍觀直播 還追逐堵人

2023-04-26 23:57
懶骨頭沙發，看起來很棒，但其實不適合久坐。（取材自pexels）

衝動買了立刻後悔 這4件家具根本不實用還會影響健康

2023-04-26 00:39
防毒軟體大廠McAfee近日警示，新型的惡意程式會鎖定Android手機並潛入部分APP竊取個資，目前已知有63款APP被滲透。（取材自Ingimage）

安卓用戶注意63款惡意程式 遭入侵恐洩個資、銀行帳密

2023-04-22 22:00
梅根近期再度露面，被網友指稱外型與過往大相逕庭。（取材自Instagram）

梅根消失多時再露面遭爆整形 網酸「她想整成凱特」

2023-04-26 22:10
醫生在莫女士的血液中抽出近2000毫升油漿（左圖）才轉危為安。烤乳豬只是導火線，而真正的發病原因是原發性脂蛋白代謝異常（右圖）。（影片截圖）

52歲婦吃烤乳豬肚痛急救 抽2000毫升「濃稠油漿」撿回小命

2023-04-29 23:10

超人氣

更多 >
宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了
昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出
華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰
拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久

拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久
曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊