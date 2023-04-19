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「詭異外星人遺骸」沖上岸嚇死人 全身羽毛只剩尖牙大嘴

聯合新聞網／即時報導
一名網友在沙灘散步時看到一具像是外星人遺骸的物體陳屍在沙灘上面，該物體擁有一口尖牙，長相相當恐怖，引發許多網友猜測這到底是什麼東西。（取材自臉書）
一名網友在沙灘散步時看到一具像是外星人遺骸的物體陳屍在沙灘上面，該物體擁有一口尖牙，長相相當恐怖，引發許多網友猜測這到底是什麼東西。（取材自臉書）

外星人的遺骸？最近一張照片在網路上瘋傳，一名網友在沙灘散步時看到一具像是外星人遺骸的物體陳屍在沙灘上面，該物體擁有一口尖牙，長相相當恐怖，引發許多網友猜測這到底是什麼東西。

綜合媒體報導，德州一名網友杜柯特(Patricia Ducote)在臉書社團「Bolivar Beachcombers」發文，表示自己的朋友日前在玻利瓦爾半島(Bolivar Peninsula)沙灘上散步時，看到像是外星人遺骸的恐怖生物，該生物擁有圓形的外表、長滿一口尖牙，模樣相當可怕，牠的真實身分到底是什麼，引起不少網友的猜測。

網友在臉書貼文下方留言表示「太令人毛骨悚然的東西」、「總覺得摸了會被咬一口」、「這到底是不是地球上會存在的生物呀？」。德州公園野生動物署(Texas Parks and Wildlife Department)工作人員強生(Lerrin Johnson)給了解答，表示照片內的奇異生物羽毛狀的部分是其實是魚腮並附著在骨質鰓弓上，頂部中間的尖刺部分是咽齒，「我無法確定是哪種魚，但很可能是一種大型魚類」。

德州 臉書 奇異

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