曾是大疆實習生的天才少年創業 23歲身價破1億美元

瑞斯尼克創辦的無人機公司Brinc現在價值超過3億美元，他也躋身億萬富豪之列。（彭博資訊）

瑞斯尼克（Blake Resnick）第一次跟著拉斯維加斯特警隊出任務時才18歲。他會在深夜與執法人員一起駕車外出，部署無人機，觀察操作成效，然後回家在廚房裡為下一次任務設計新版本。特警隊一直沒發給他承諾要給的任務背心。

如今，23歲的瑞斯尼克已創辦美國最大無人機製造商之一Brinc Drones。這家總部在西雅圖的公司擁有大約100名員工，集資超過8,000萬美元，金主包括OpenAI創始人奧特曼（Sam Altman）、前代理國防部長夏納漢（Patrick Shanahan），甚至還有FTX創始人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）。

2019年成立的新創公司Brinc現在價值超過3億美元，擁有公司大約半數股權的瑞斯尼克也因此躋身億萬富豪之列。他是2020年提爾獎學金得主，這個由PayPal聯合創辦人提爾（Peter Thiel）創立的獎學金鼓勵年輕創業者離開大學，還資助10萬美元協助他們設立公司。

Brinc正逐漸在公共安全領域打出一片天，在中國的大疆公司叱咤風雲多年後，瑞斯尼克的技術相對算是剛起步而已。不過，大疆正面臨監管調查，除美國聯邦政府制裁外，在佛羅里達州帶頭後，至少有九個州考慮政府部門禁用陸製無人機。

對瑞斯尼克來說，這是Brinc的大好機會，它向全美各地大約7,000個特警隊出售產品。與Brinc競爭的其他類似新創公司還包括Skydio，獲得美國NBA明星球員杜蘭特（Kevin Durant）和中情局下屬風投公司In-Q-Tel的投資 。

Brinc的無人機在許多方面與大疆不同，後者通常只販售現成商品，但Brinc無人機搭載光學雷達（即雷射探測與測距功能），可以在室內巡航，還可以撞破玻璃窗，並且通過雙向喇叭進行通訊。在一次特警行動中，一名嫌犯向無人機索要一支香煙，無人機除了煙還多給了一個打火機，化解了雙方的對峙局面。

瑞斯尼克表示：「幾十年來，整個公共安全業嚴重缺乏技術服務。」他已經和紐約市 警局在內的數百個美國公共安全機構達成交易。Brinc會以大約90,000美元的價格提供最新機型的五年期訂閱服務，包括升級到接下來兩個新機型。