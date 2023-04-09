百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體

研究員研究7名100歲至119歲人瑞的DNA，發現一大共通點：他們的身體都曾抵抗過大量的病菌與病毒。長壽長者示意圖。(圖／ingimage)

科學家指出，擁有充分對抗感染的經驗是百歲人瑞長壽的其中一個關鍵；研究員研究7名100歲至119歲人瑞的DNA ，發現一大共通點：他們的身體都曾抵抗過大量的病菌與病毒。該研究發表於最新一期權威期刊「刺胳針 」(The Lancet)。

受試者體內擁有大量擊退外來入侵病菌、病毒所需的B細胞、免疫細胞與抗體。

科學家正試圖釐清，被感染與戰勝感染是否是關鍵，亦或是因為人瑞的免疫力在基因方面原本就更強。

研究第一作者、塔夫茨大學(Tufts University)生物統計師寶拉·塞巴斯蒂亞尼(Paola Sebastiani)指出，人瑞的免疫狀況顯現「接觸感染並且有能力從中復原的長期歷史」。

塞巴斯蒂亞尼說：「我們認為人瑞身上擁有保護因子，讓他們得以從西班牙流感 、新冠肺炎中生存下來。」

研究結論稱：「人瑞擁有獨特、高功能的免疫系統，成功適應入侵歷史，達成極長壽的成果。」

這項研究同時分析七名百歲人瑞的血液樣本。

塞巴斯蒂亞尼強調：「我們知道人瑞有許多共同的遺傳因素，但我們還無法將這些因素與他們血液中的免疫細胞類型直接連結在一起。」

不過塞巴斯蒂亞尼的團隊確實辨識出25種特定基因，這些基因在人瑞體內較活躍，揭示長壽的基因模式。

在這些基因中，研究人員發現STK17A基因與HLA-DPA1基因更常被運用，STK17A基因已知與修復受損的DNA有關，HLA-DPA1基因負責生產標記體內特定感染所需的抗原。

研究還發現對人瑞而言相當罕見的S100A4基因，該基因是S100家族的一部分，與長壽及調節新陳代謝有關。

研究指出：「我們無法確定這些極長壽的特別模式是促使長壽的因素，或是極度長壽的結果。」

塞巴斯蒂亞尼說關鍵在發展新的研究，新研究已在進行中，「我們有一項以上的研究，找來人瑞的後代，他們大部分即將超過百歲，我們正隨著時間收集他們的血液樣本，對於這些特徵的遺傳性，希望很快能有更好的答案。」