我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍

中央社／倫敦29日電
天文學家首度藉著新技術「重力透鏡」，發現一個超大質量黑洞，質量是太陽的300億倍以上。（取材自英國皇家天文學會網頁）
天文學家首度藉著新技術「重力透鏡」，發現一個超大質量黑洞，質量是太陽的300億倍以上。（取材自英國皇家天文學會網頁）

天文學家首度藉著新技術「重力透鏡」，發現一個超大質量黑洞，質量是太陽的300億倍以上，堪稱天文界罕見的驚人發現。據了解，這是迄今為止發現最大的黑洞之一。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國皇家天文學會（Royal Astronomical Society）今天發布新聞稿宣布這項研究成果，研究人員形容這項發現「令人極其興奮」，為未來黑洞探測開啟「誘人的」可能性。

由英國杜倫大學（Durham University）率領的研究團隊，使用一種名為「重力透鏡」（gravitational lensing）的技術，能夠將鄰近的星系作為巨大的放大鏡，彎曲來自更遠物體的光。這讓研究團隊得以更仔細地確認，距離地球數億光年外的星系中的黑洞，如何令光線彎曲。

研究團隊利用超級電腦模擬，並使用哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）拍攝的圖像，來確認黑洞的大小。

新聞稿指出，這項發現是研究團隊模擬光在宇宙中的傳播多達數以萬計次的成果，這也是第一個利用重力透鏡發現的黑洞。

研究主要作者、杜倫大學物理系觀測宇宙學家南丁格爾（James Nightingale）說：「這個特別的黑洞的質量大約是我們太陽的300億倍，是迄今為止發現最大的黑洞之一，並處於我們認為黑洞理論上可以達到的上限，因此這是一項非常令人興奮的發現。」

新聞稿指出，研究人員認為這次發現意義重大，因為它「開啟了一種誘人的可能性，天文學家有望發現比過去想像中更多的不活躍及超大質量黑洞」，並「研究它們如何變得如此巨大」。

英國 皇家 太空

上一則

復古風？美「智障型」手機銷量增 Z世代年輕人超愛

下一則

日本高齡化危機 研究：2040年勞動力將大缺1100萬人

延伸閱讀

Sony新頭戴裝置PS VR2 出師不利

Sony新頭戴裝置PS VR2 出師不利
鴻海衝刺元宇宙 出招併購 壯大雙R、MR量能

鴻海衝刺元宇宙 出招併購 壯大雙R、MR量能
世界晚報／天空出現不明光芒 哈佛天文學家說是這個...

世界晚報／天空出現不明光芒 哈佛天文學家說是這個...
加州夜空神秘光芒「列隊」飛行 天文學家99%把握是這個

加州夜空神秘光芒「列隊」飛行 天文學家99%把握是這個

熱門新聞

王敏德（右一）透露曾不滿女兒在社群網站曝光全裸照，並要求女兒將照片下架。（取材自Instagram）

女兒大方分享「全裸淋浴照」香港資深男星發火逼刪照

2023-03-26 23:41
在搭機時應繫好安全帶，並避免穿著緊身褲等人造纖維材質的衣物。（示意圖／ingimage）

搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因

2023-03-29 02:08
圖／ingimage

未來23天4生肖「不要借錢給別人」 第1名小心敗光積蓄

2023-03-28 18:43
胃腸肝膽科醫師錢政弘分享一位女病患做了一件事，一年內讓脂肪肝成功消失。示意圖。（取材自ingimage）

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

2023-03-26 03:32
美國時空旅人阿拉里克警告外星人已到訪過地球，並帶走8000名優秀的人類。示意圖。（取材自ingimage）

「外星人來地球帶走8000人」 時空旅人警告：專挑4種人

2023-03-27 20:15
胡歌與劉亦菲、劉詩詩、楊冪、Angelababy等人同坐在一起。（取材自微博）

四大中國戲劇女神同框照曝光 胡歌與「仙劍」世紀合體

2023-03-25 22:33

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事