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傳馬斯克找上神經學研究所 合作大腦晶片人體試驗

中央社／華盛頓27日電
知情人士透露，馬斯克的大腦晶片公司Neuralink已和巴羅神經學研究所接洽，作為潛在的臨床試驗合作夥伴，一旦FDA批准就準備展開人體試驗。(美聯社)
知情人士透露，馬斯克的大腦晶片公司Neuralink已和巴羅神經學研究所接洽，作為潛在的臨床試驗合作夥伴，一旦FDA批准就準備展開人體試驗。(美聯社)

據六名知情人士透露，富豪馬斯克（Elon Musk）的大腦晶片公司Neuralink已和巴羅神經學研究所接洽，作為潛在的臨床試驗合作夥伴，一旦食品暨藥物管理局（FDA）批准就準備展開人體試驗。

路透報導，馬斯克的大腦晶片公司Neuralink自2016年開始研發腦部晶片，期盼能治癒癱瘓、失明等棘手疾病。

路透3月初曾報導，FDA去年初以重大安全問題為由，拒絕Neuralink提出的人體試驗申請案，令Neuralink備受打擊。

此後Neuralink一直致力解決FDA的擔憂，至今還不清楚是否及何時會成功。

消息人士表示，Neuralink一直都在和亞利桑那州鳳凰城的巴羅神經學研究所（Barrow Neurological Institute）洽談，盼協助展開人體試驗。雙方間的合作洽談能否成功仍未知。

要求匿名談論這次機密洽談內容的消息人士指出，Neuralink同時也和其他單位洽談合作。

路透無法核實會談的最新進度。Neuralink的代表並未回應置評請求。

巴羅研究所神經調控及神經外科住院醫師計畫中心（Center for Neuromodulation and Neurosurgery Residency Program）主任彭斯（Francisco Ponce）拒絕對Neuralink發表評論，但他表示，基於巴羅研究所長期深耕相關領域經驗，完全有能力展開這類植入物研究。

對於Neuralink努力尋求臨床試驗合作夥伴，FDA不予評論。

與此同時，Neuralink正在接受聯邦當局調查，原因是內部員工抱怨公司倉促進行動物實驗，造成不必要的痛苦和死亡，且可能違反「動物福利法」。

FDA 晶片 馬斯克

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