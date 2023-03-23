經典賽／紅襪球星吉田正尚「跨欄」失敗 網：太可愛了

吉田正尚跨欄失敗在推特成為熱點。(影片截圖)

日本 在棒球經典賽 以3：2擊敗美國，奪下隊史經典賽第3冠。全隊在大谷翔平 三振楚奧特（Mike Trout）後，紛紛衝進場內慶祝，不過吉田正尚卻「跨欄」失敗，跌落在地，畫面曝光後引發熱議。

9局上日本為了加強守備陣容，將吉田正尚換下場休息。大谷翔平三振楚奧特的瞬間，日本隊全員都衝出去，沒想到吉田正尚以彆扭的姿勢跨欄，結果真的跌倒，不過他很快起身，衝到隊友身邊。

吉田去年日本職棒球季結束後宣布要挑戰美國職棒大聯盟MLB，並透過入札制度與紅襪隊達成5年總額9000萬美元的巨額合約，美國有媒體質疑「這份合約不會太高嗎」？但吉田已透過經典賽的成績證明自己的價值。

吉田正尚。（Getty Images）

吉田在日本被譽為「不被三振的男人」，本屆經典賽直到今天冠軍戰、也是第29打席才初嚐被三振滋味。「大會初三振」也因此進入日本推特趨勢，不少日本網友發文說，「打到現在才被三振真是太強了」、「層次差太多了」等。

此外，台灣旅美好手張育成扛起中華隊第四棒，與日本隊第四棒吉田正尚同樣在世界棒球經典賽有好表現，兩人接下來要在大聯盟新球季當起隊友，張育成幽默回應：「紅襪隊賺到了，希望可以幫紅襪隊拿到冠軍。」今年賽季目標則是，「一直留在紅襪隊，成績比往年更好。」

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