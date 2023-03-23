我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

經典賽／紅襪球星吉田正尚「跨欄」失敗 網：太可愛了

體育新聞組／ 即時報導
吉田正尚跨欄失敗在推特成為熱點。(影片截圖)
吉田正尚跨欄失敗在推特成為熱點。(影片截圖)

日本在棒球經典賽以3：2擊敗美國，奪下隊史經典賽第3冠。全隊在大谷翔平三振楚奧特（Mike Trout）後，紛紛衝進場內慶祝，不過吉田正尚卻「跨欄」失敗，跌落在地，畫面曝光後引發熱議。

9局上日本為了加強守備陣容，將吉田正尚換下場休息。大谷翔平三振楚奧特的瞬間，日本隊全員都衝出去，沒想到吉田正尚以彆扭的姿勢跨欄，結果真的跌倒，不過他很快起身，衝到隊友身邊。

吉田去年日本職棒球季結束後宣布要挑戰美國職棒大聯盟MLB，並透過入札制度與紅襪隊達成5年總額9000萬美元的巨額合約，美國有媒體質疑「這份合約不會太高嗎」？但吉田已透過經典賽的成績證明自己的價值。

吉田正尚。（Getty Images）
吉田正尚。（Getty Images）

吉田在日本被譽為「不被三振的男人」，本屆經典賽直到今天冠軍戰、也是第29打席才初嚐被三振滋味。「大會初三振」也因此進入日本推特趨勢，不少日本網友發文說，「打到現在才被三振真是太強了」、「層次差太多了」等。

此外，台灣旅美好手張育成扛起中華隊第四棒，與日本隊第四棒吉田正尚同樣在世界棒球經典賽有好表現，兩人接下來要在大聯盟新球季當起隊友，張育成幽默回應：「紅襪隊賺到了，希望可以幫紅襪隊拿到冠軍。」今年賽季目標則是，「一直留在紅襪隊，成績比往年更好。」

來源:YouTube

日本 經典賽 大谷翔平

上一則

3月23日星座運勢 牡羊保持冷靜 摩羯有偏財運

下一則

「姓名縮寫+JAPAN」大谷翔平同款經典賽棒球外套穿起來

延伸閱讀

場邊人語／經典棒球 矢志追求

場邊人語／經典棒球 矢志追求
經典賽／520萬人收看大谷翔平對決楚奧特 創賽史收視紀錄

經典賽／520萬人收看大谷翔平對決楚奧特 創賽史收視紀錄
經典賽／大谷翔平奪MVP 老爹問「你從哪個星球來」

經典賽／大谷翔平奪MVP 老爹問「你從哪個星球來」
經典賽／大谷翔平奪冠感言提中韓台：要讓更多國家愛上棒球

經典賽／大谷翔平奪冠感言提中韓台：要讓更多國家愛上棒球

熱門新聞

葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活

2023-03-19 22:50
小米「米家智能魚缸」正式上市，聲稱可以「半年免換水」，卻被中國網友酸應該發明「半年免換魚」的魚缸。（翻攝自小米有品官網）

小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」網酸：改成換魚？

2023-03-20 02:40
倉鼠越獄「囤糧爽活1個月」。（取材自微博）

倉鼠「越獄」躲在沙發築秘密基地 囤貓糧還自製小床

2023-03-14 20:59
透過星座分析，掌握本週運勢和幸運色。（取材自ingimage）

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

2023-03-20 04:00
英國約克一名男子去年計畫翻修公寓裡的廚房，卻意外藉此發現一幅具有400年歷史的壁畫。示意圖。（取材自pexels）

英國男子裝修廚房 竟發現「400年前絕美壁畫」

2023-03-20 02:12
超模亞歷桑德拉安布羅休（左起）、杭特薛佛、艾蜜莉瑞特考斯基與劉雯，出席浮華世界奧斯卡後派對。(歐新社、路透、Getty Images)

視線不知道該看哪…奧斯卡派對超模火辣 1根羽毛遮雙峰

2023-03-13 20:44

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照