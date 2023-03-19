經典賽／小朋友吵架？大谷翔平遇山多瓦 互嗆快回天使基地

日本隊巨星大谷翔平。（路透）

日本 、墨西哥 隊將在20日過招，爭取前進世界棒球經典賽冠軍賽的門票，墨西哥推出大谷翔平 的好麻吉、天使隊左投山多瓦（Patrick Sandoval）先發，19日與大谷在練球日碰面，先幼稚互嗆起來。

墨西哥隊史首度闖進經典賽4強，將由山多瓦把關面對日本之戰，而山多瓦正是時常與大谷玩在一起的朋友之一，兩人季外都在Driveline棒球訓練中心自主練習，一起傳接、也一起吃飯。

近日山多瓦被問到即將對戰大谷時，就調皮裝不熟回應：「誰啊？我想我知道這個人，他是個很不錯的球員。」是否會在比賽前夕聯繫大谷翔平或他的翻譯水原一平？山多瓦笑答：「先不要，現在我們不是朋友，友情先暫停。」

大谷翔平在天使隊的隊友、也是墨西哥代表隊投手的山多瓦。（Getty Images）

官方練習日兩軍練球前後巧遇彼此，日本媒體捕捉到大谷翔平瞪大眼睛、歪嘴，用手比著山多瓦挑釁的模樣，至於嗆了什麼？大谷說：「我們兩人都說了『你最好小心點！』，還有『準備好回去亞歷桑納了嗎？』之類的話。」贏球一方將繼續留在邁阿密，等待迎戰美國、古巴之間的勝方，輸家則要準備回到位於亞歷桑納的天使春訓基地報到。

大谷表示，墨西哥陣中有幾名自己認識的選手，「但這對比賽不會有任何影響，我唯一的想法還是打好每個打席。」