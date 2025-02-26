紐約生活╱因為送外賣 他欠下了15,500美元

外賣電單車 田釗/攝影

在紐約繁忙的街道上，每天都有數以萬計的外送員穿梭其中，為市民送上一份份餐點。然而，這份工作背後卻潛藏著諸多風險和無奈。近日，一對從事外送工作的情侶接受採訪，揭露了這個行業中鮮為人知的困境。

郭先生是一名資深外送員，當初因為在美國找不到合適工作，經人介紹入行。他表示，正常情況下每天可送20-25單，工作超過10小時可賺取約200多美元。但是這份看似收入不錯的工作，卻充滿著危險。

「我就是被車撞過。」郭先生描述了一次嚴重車禍經歷。當時他直行時被一輛左轉的車輛撞上，儘管對方全責，但最終他卻必須自行承擔15,500美元的醫療費用。更令人震驚的是，各大外送平台，包括Uber、DoorDash等，都沒有為外送員提供任何保險保障。

根據律師解釋，紐約現行法規對電動自行車和機車極為不利。除非車速低於20英里每小時，否則在交通事故中幾乎沒有獲得賠償的可能。而市面上大部分送餐用車的速度都超過這個限制。

除了安全隱憂，執法力度加大也讓外送員們倍感壓力。一旦被攔查，往往面臨多張罰單。有外送員擔憂，未來可能面臨更嚴格的身份查驗，這不僅會影響送餐時效，還可能導致顧客投訴。

精彩資訊每週三更新，歡迎大家關注訂閱“世界e生活”YouTube頻道：https://www.youtube.com/@WJeLife