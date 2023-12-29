世界日報攜手各商家 祝您新年快樂【幸運大抽獎】活動

世界日報攜手各商家，祝各位讀者2024年新年快樂。圖來自世界日報。

2024年元旦，世界日報榮幸攜手19家知名商家，共同為各位讀者送上最誠摯的祝福：新年快樂，財星高照、財源廣進、事業蓬勃。參與慶賀活動的合作夥伴包括黎保利律師事務所、Caesar & Napoli Attorneys At Law、色彩結裝潢設計公司、TAMASHII RAMEN、必達．白安律師事務所、中國嘉德國際拍賣有限公司、168信用卡公司、Foxwoods Casino 康州快活大賭場、湯健婦科、X-Treme Care LLC (感恩護理)、Center Light Health System 健信醫保、杰升律師、民鐵吾大藥房、何醫生醫療中心、城市公益會、鑫誠保險公司、H&R Block 聯合報稅、桃源保險/桃源會計、林衛國內科、如意珠寶等，共同期盼新一年充滿喜悅、健康及和平。

為了感謝讀者一直以來的支持與厚愛，世界日報特別策劃一項精彩的【幸運大抽獎】活動，讓您有機會在新的一年中贏得豐富的禮金，進行年節採購。詳細活動辦法如下：

【幸運大抽獎】活動辦法：

★日期：2024年1月1日至1月6日

★獎金：$100 Amazon現金禮卡

★名額：共抽出5位幸運朋友

★抽獎公告：2024年1月8日，於世界新聞網活動頻道公告(本新聞內)

參加方式非常簡單，只需掃描QR-Code，回答問題填寫基本資料，即有機會參與抽獎。抽中的幸運朋友將在1月8日於世界新聞網的活動頻道上公告。讓我們攜手邁入嶄新的一年，感謝您一路以來的陪伴與支持。期待您踴躍參與【幸運大抽獎】活動，與我們一同迎接2024年的美好時光！祝福您新年快樂，好運連連！

掃QR-Code參加抽獎或點擊網址：https://bit.ly/2024happynewyear





中獎名單:

訂於2024年1月8日下午1點過後公告，謝謝！