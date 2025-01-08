我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「手機召喚」頻出車禍 聯邦要查260萬輛特斯拉

格陵蘭人熱情迎接小川普 當地民眾對川普野心「心情複雜」

串通調漲房租 聯邦控6大房地產商

記者顏伶如／即時報導
司法部告六家房地產公司，指控身為房東卻用多種方法串通，讓民眾負擔高價房租。(新華社)
司法部告六家房地產公司，指控身為房東卻用多種方法串通，讓民眾負擔高價房租。(新華社)

司法部對六家大型房地產公司提告，指控身為房東的地產公司彼此串通，利用演算法訂定價格、私下分享敏感訊息給競爭對手，賺取更多租金利潤，讓民眾負擔高價房租。

美國租屋族持續面臨房租的壓力，薪水增加趕不上房租調漲。根據最新統計，2022年當中，租屋族約有半數的30%收入用來繳房租與水電費，比率創下歷年新高。

司法部與包括北卡羅來納州、田納西州、科羅拉多州、加州等十州，對六家房地產公司聯合提告，指控業者彼此勾結串通，導致住在43州與華府特區、共計130萬名租屋民眾房租變貴。

被告之一葛瑞斯塔房地產股份有限公司 (Greystar Real Estate Partners LLC) 在網站發布聲明表示：「葛瑞斯塔向來以最高誠信經營事業，從來不曾參與任何反競爭手段。」聲明指出，將在訴訟中極力證明清白。

司法部指出，被告之間透過電子郵件、電話或群組聊天彼此分享房租、租屋率等敏感訊息給競爭對手，訊息內容包括房租續約比率、演算公式建議的房租價格獲得採納機率如何、例如「一個月免房租」等優惠活動的促銷成果，以及下一季房租價格如何訂定。

司法部表示，六家被告房地產公司之一，已有一家同意與檢察官合作。根據司法部提出的和解協議草案，未來房地產公司訂定房租價格時，不得繼續使用競爭對手的數據資料與演算法。

司法部主管反托拉斯 (antitrust) 事務的代理助理部長米基 (Doha Mekki) 7日在記者會上說，針對軟體公司RealPage 與六家房地產公司的提告，目的在於終止這些業者把營利擺在客戶之上的手段，並讓全國各地數百萬民眾租屋時能得到更加實惠的房租。RealPage 軟體提供建議房租的演算公式。

司法部 房地產 華府特區

上一則

阿肯色州去年新增居民 稱冠全美 房仲：每天都有人遷入

延伸閱讀

涉販售製作芬太尼機具 聯邦起訴一名中國公民

涉販售製作芬太尼機具 聯邦起訴一名中國公民
亞當斯案發酵 檢方稱有「其他犯罪行為」

亞當斯案發酵 檢方稱有「其他犯罪行為」
川普：墨西哥灣是我們的 應該改名「美國灣」

川普：墨西哥灣是我們的 應該改名「美國灣」
川普希望就職前「延判」又被駁回 封口費案10日宣判

川普希望就職前「延判」又被駁回 封口費案10日宣判

熱門新聞

美國近年來房價高漲，但資本利得稅門檻卻未跟隨通膨調升，導致一些中產退休族想換房又打退堂鼓。 美聯社

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

2025-01-03 10:37
開發商將在台積電亞利桑納州鳳凰城晶圓廠的周遭地區，推動住商混合用途的建案。(美聯社)

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

2025-01-03 00:10
司法部告六家房地產公司，指控身為房東卻用多種方法串通，讓民眾負擔高價房租。(新華社)

串通調漲房租 聯邦控6大房地產商

2025-01-08 20:44
費爾2018年因欠稅588元遭郡政府拍賣其房產；當事人為爭回房產，官司一打就是六年。(取材自募資GoFundMe網站)

自住屋欠稅588元遭地方政府拍賣 內州男纏鬥6年爭回

2024-12-26 20:19

超人氣

更多 >
黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%
南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園
謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍
野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險
旅遊達人稱機場兩種不合宜穿搭 有人不甩：機場管太多了吧

旅遊達人稱機場兩種不合宜穿搭 有人不甩：機場管太多了吧