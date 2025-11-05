我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節日限定特級初榨橄欖油 好市多上架了

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

安世晶片短缺繼續延燒 Nissan下周起減產這款暢銷SUV

編譯葉亭均／綜合綜合
聽新聞
test
0:00 /0:00
日產汽車傳出下周起在日本減產旗下暢銷Rogue／X-Trail休旅車，原因是荷蘭晶片公司安世半導體（Nexperia）的晶片供應短缺。（美聯社）
日產汽車傳出下周起在日本減產旗下暢銷Rogue／X-Trail休旅車，原因是荷蘭晶片公司安世半導體（Nexperia）的晶片供應短缺。（美聯社）

日產汽車傳出下周起在日本減產旗下暢銷Rogue／X-Trail休旅車，原因是荷蘭晶片公司安世半導體（Nexperia）的晶片供應短缺，這是安世陷入外交爭端與控制權之爭後的最新連鎖反應。另一方面，安世在給客戶的一封信中表示，該公司無法確定位於中國東莞的工廠何時能恢復出貨晶片，也無法保證其品質。

路透引述知情人士說法報導，日產計畫讓九州廠自11月10日當周起減產約900輛Rogue。此外，由於使用安世的零件供應持續受影響，日產也正在評估調整11月17日當周的生產計畫。

Rogue在日本與英國市場是以「X-Trail」名稱銷售，是日產去年在美銷售冠軍車款，銷量接近24.6萬輛。日產也在美國田納西州工廠生產Rogue。

日產向路透表示，公司將於11月10日當周進行「小規模生產調整」，涉及在九州廠與追濱廠生產的數百輛車。該公司強調情勢仍在變化中，「一旦供應穩定，將迅速恢復生產，並確保將對客戶交車的影響降至最低」。

此前，由於荷蘭政府擔心該公司技術可能轉移至其中國母公司聞泰科技，並被美國視為潛在安全風險，荷蘭已在9月接管安世半導體。隨後，中國宣布禁止出口安世產品。安世總部設於荷蘭，但由聞泰科技持有，且大部分晶片也在中國封裝。

全球各大車廠正努力因應與安世半導體有關的供應瓶頸與生產干擾。車廠與供應商原本寄望情況在上周「川習會」後獲得改善，白宮當時釋出訊號，表示北京可能放寬出口限制。

然而，裂痕似乎在周二進一步擴大。中國指責荷蘭在此事上未與北京合作。

根據路透所見、安世在日期為11月3日的致客戶信函表示：「我們正盡快釐清中國政府針對安世在中國的設施及分包商所採取行動的範圍與影響。」

安世指出，在重新掌握東莞工廠「供應鏈的監管權」之前，無法「確定該地產品是否、以及何時能出貨」。

安世、聞泰科技發言人都暫未回應置評請求。

安世表示，這封信應視為正式的「不可抗力通知」，是對10月22日先前發出的不可抗力聲明的補充。

Rogue 日本 田納西州

上一則

5人全罹難…車門設計缺陷無法逃生 特斯拉遭罹難家屬提告

延伸閱讀

只要約600美元？蘋果傳明年上半推低價Mac筆電 叫陣Chromebook

只要約600美元？蘋果傳明年上半推低價Mac筆電 叫陣Chromebook
AMD財報／上季營收大增36%本季財測也超標 但未驚艷投資人盤後跌3%

AMD財報／上季營收大增36%本季財測也超標 但未驚艷投資人盤後跌3%
輝達押注南韓26萬顆晶片 韓AI官員揭黃仁勳說法 真正原因曝光

輝達押注南韓26萬顆晶片 韓AI官員揭黃仁勳說法 真正原因曝光
美財長：Nvidia創新速度快 Blackwell銷售限制可預見解除

美財長：Nvidia創新速度快 Blackwell銷售限制可預見解除

熱門新聞

電動車大廠特斯拉。（歐新社）

5人全罹難…車門設計缺陷無法逃生 特斯拉遭罹難家屬提告

2025-11-04 00:27
特斯拉上月在丹麥和瑞典的新車掛牌量較一年前銳減逾八成，9月卻在南韓連三月奪下進口車銷量冠軍寶座。（路透）

兩樣情…特斯拉在北歐兩國銷量跌近九成 卻在亞洲這國帶動網購創高

2025-11-03 18:35
示意圖。（取自123RF）

方向盤「10點10分」握法過時？正確保命姿勢 開長途也不累

2025-11-03 12:03
加州一家特斯拉門市展示改版後的Model Y車款。(路透)

特斯拉車門把手失靈案延燒 更多Model Y車主投訴：被困車內30分鐘

2025-11-02 22:45
日產汽車傳出下周起在日本減產旗下暢銷Rogue／X-Trail休旅車，原因是荷蘭晶片公司安世半導體（Nexperia）的晶片供應短缺。（美聯社）

安世晶片短缺繼續延燒 Nissan下周起減產這款暢銷SUV

2025-11-05 00:30
荷蘭安世半導體（Nexperia）風波所引發的晶片供應干擾，正開始衝擊汽車製造商的生產。（路透）

安世晶片供應干擾開始衝擊汽車生產 恐威脅全球車廠本季產量

2025-10-29 05:03

超人氣

更多 >
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲

華人餐館老闆被ICE逮捕 無犯罪紀錄 將遣送非洲
90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢