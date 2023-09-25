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技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠

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技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠

編譯季晶晶／綜合外電
福特汽車宣布，暫停興建投資35億美元在密西根州打造的一座電動車電池廠。（美聯社）
福特汽車宣布，暫停興建投資35億美元在密西根州打造的一座電動車電池廠。（美聯社）

福特汽車25日宣布，暫停興建投資35億美元在密西根州打造的一座電動車電池廠，直到有信心能以具競爭力的方式經營為止。該公司目前正與聯合汽車工會（UAW）進行勞資談判，UAW要求代表電池廠員工，同時為他們爭取最高等級的工資。

福特今年2月宣布，於密西根州馬歇爾鎮占地950英畝的土地上新設電池工廠，預訂2026年投產，屆時雇用大約2500名勞工，生產磷酸鐵鋰電池（LFP），成本低於現在許多電動車使用的鎳鈷錳酸鋰（NMC）電池，產量將足以每年供應40萬部車。但該公司發言人TR Reid證實已暫停施工，並將限制該案支出。他說，「有許多考量因素，對於計畫在那裡的投資，還沒做成任何最終決定」。 

福特與通用汽車和Stellantis目前正面臨UAW的罷工。Reid拒絕透露，停工的決定是否與罷工存在任何關聯。

UAW的主席費恩（Shawn Fain）在社群媒體平台X上貼文指責福特暫停建廠的決定「可恥，幾乎不加遮掩的裁員威脅」。

他說，「過去20年關掉65家廠對底特律三巨頭來說還不夠，現在甚至拿關掉沒開始營運的廠來威脅我們。我們不過是要求公正過渡到電動車，福特卻加倍努力進行逐底競爭。」

與組裝汽油車相比，組裝電動車花費的勞動力較少，工會擔心汽車公司轉向全電動車陣容的計畫，最終意味流失更多的工作以及支付更低的薪資。UAW此次與汽車公司談判的重點包括爭取更多工作保障。

部分議員也抨擊福特這座電池廠對「中國技術」的依賴。該廠計畫作為福特的全資子公司來營運，但將自中國的寧德時代取得技術許可，一些共和黨議員認為這會與中國共產黨產生瓜葛，儘管寧德時代也向美國電動車大廠特斯拉提供電池。

電動車 投資 密西根州

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