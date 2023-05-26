現代汽車攜手LG能源 斥43億美元在美建電池廠

為因應北美市場劇增的電動車 需求，韓國現代汽車 集團與LG能源解決方案公司（LG Energy Solution）今天決定合作投資 5.7兆韓元（約43億美元）在美國建設電池廠，目標在2025年投入生產。

這座預計建於美國喬治亞州的電池廠最快在今年下半年開始動工，完工後一年約可生產30萬台電動車所需電池組，供應正在建設中的現代汽車旗下電動車專用工廠、阿拉巴馬州工廠及起亞汽車（KIA）旗下喬治亞州工廠所需。

這也是現代汽車與韓國電池製造商合作在美國投資興建的第二家電池廠，先前與韓國SK Innovation電動車電池事業群SK On宣布共同在美設立的電池廠，同樣目標在2025年投入生產，一年生產30萬台電動車所需電池組，意指現代汽車至2025年將新增可供60萬台電動車所用的電池組產量，原訂2025上半年完工的電動車專用廠也提前至2024下半年完工。

現代汽車積極在美設廠，主要是為配合北美市場電動車銷售量在2030年達到100萬台目標，同時因應美國「降低通膨法案」（IRA）中對電動車補貼對象的產地限制，現代汽車預期可藉此獲得最多7500億美元（約新台幣22.5兆元）税額減免優惠。

IRA法案也讓韓國電池廠積極與車廠聯手，LG能源解決方案公司與通用汽車（GM）、本田（Honda）合資在美設廠，今年第一季已獲1003億韓元稅額減免；SK On則另與福特汽車（Ford）合資，在肯德基州、田納西州建設共3座工廠；三星SDI聯手通用汽車與斯特蘭蒂斯（Stellantis）合資設電池廠。

除美國外，現代汽車2021年與LG能源解決方案公司合資在印尼投資建設電池廠，預計於今年上半年完工，2024上半年投入生產。