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福斯汽車歐洲之外首座電池廠 決定落腳加拿大

編譯劉忠勇／綜合外電
福斯兩周前宣布，2026年將在美國生產 Scout品牌的新一代電動皮卡和運動休旅車（SUV）。（美聯社）
福斯兩周前宣布，2026年將在美國生產 Scout品牌的新一代電動皮卡和運動休旅車（SUV）。（美聯社）

福斯汽車（VW）已決定將歐洲之外首座電池廠落腳加拿大安大略省，就近利用當地豐富的原物料，也有機會向美國爭取獎勵北美綠色科技投資的補助。

福斯下一個電池廠落腳何處，已成為美國和歐洲競相提振能源轉型投資的焦點。去年，拜登政府簽署通膨削減法（IRA），其中包括數千億美元的補貼和獎勵，旨在促進美國清潔能源產業，並鼓勵在北美特定投資。

福斯先前已表示計畫在歐洲和北美兩設立電池廠，也已經在德國和西班牙開始建廠。福斯主管科技和零組件的董事 Thomas Schmall 在周一公布決定前已預告，福斯可能會在歐洲下一座新廠動土之前，先推動在北美的投資。他指責歐洲官僚作業緩慢，又缺乏財務支持，不利新綠色科技術的進展。

目前還不清楚福斯在加拿大的新廠能否得到來自美國IRA或加拿大政府任何協助。IRA提供的補貼通常附帶「美國製造」的條件，但也適用於對加拿大和墨西哥的投資。

未來在加拿大生產的電池將供貨給福斯位於南卡羅來納州規模20億美元電動車組裝廠，福斯兩周前才宣布這個建廠計畫，預計2026年開始生產 Scout品牌的新一代電動皮卡和運動休旅車（SUV）。

投資 加拿大 南卡羅來納州

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