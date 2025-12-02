特斯拉11月掛牌數新車 在多個歐洲國家減半

特斯拉新版Model Y。（路透）

美國電動車 大廠特斯拉 （Tesla）11月在多個歐洲關鍵市場的新車掛牌數仍較去年同期大幅下滑，不過因為在挪威和義大利 的銷量較去年同期增加，抵銷部分縮減量。

特斯拉為提振買氣推出新版、售價較低的Model Y，但截至11月底，只有少量在德國定價4萬歐元（約4.6萬美元）的便宜更新版Model Y進入歐洲市場，對銷售幫助有限。

新車掛牌數通常被視為銷售量指標，官方數據顯示，11月特斯拉掛牌數在法國暴跌58%至1593輛，在瑞典更重摔59%至1466輛，在丹麥幾近腰斬，減少49%至534輛，在荷蘭減少44%至1627輛，在葡萄牙下跌47%至425輛，在西班牙則下降9%至1523輛。

還好在挪威表現強勁。特斯拉11月在挪威的掛牌數幾乎增加兩倍至6215輛，且提前一個月突破年度銷售紀錄。義大利掛牌數也大增58%至1281輛，但今年迄今總數仍較去年同期少了28%。

以今年前十個月的歐洲車市整體市占率看，特斯拉去年同期的2.4%下降至今年的1.6%。特斯拉在歐洲銷售放緩始於去年底，當時執行長馬斯克公開讚揚右翼政治人物，引發歐洲各地抗議。馬斯克近來已減少涉及政治，但特斯拉在歐洲的業績仍未恢復。

分析師指出，在競爭激烈的歐洲市場中，尤其面對中國新進品牌的加入戰場，特斯拉產品線老化，處境更顯艱難。

路透看到數據分析顧問公司Escalent一份調查，受訪的歐洲五大汽車市場消費者中，38%認為特斯拉的新鮮感已消失，且在設計、品質與情感吸引力上落後於競爭對手。法國汽車工業協會PFA則是提到，許多歐洲買家愈來愈傾向選擇油電混合車，而非純電動車。

相較於特斯拉的弱勢，中國電動車廠比亞迪11月在義大利的銷量飆升至3526輛，在西班牙暴增268%至2934 輛，在荷蘭也大增65%至570輛，全都創下當地單月紀錄。比亞迪的優勢之一是同時銷售純電、油電混合及插電混合車。