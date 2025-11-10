特斯拉10月在中國銷量降至3年新低 市占率剩3.2%

我的頻道

中央社北京10日綜合外電報導
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）10月在中國銷量降至2萬6006輛，創3年新低，反映在當地競爭激烈市場面臨的需求疲軟挑戰。路透
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）10月在中國銷量降至2萬6006輛，創3年新低，反映在當地競爭激烈市場面臨的需求疲軟挑戰。路透

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）10月在中國銷量降至2萬6006輛，創3年新低，反映在當地競爭激烈市場面臨的需求疲軟挑戰。但其在中國製電動車10月出口卻衝上2年新高3萬5491輛。

路透報導，根據中國汽車工業協會今天公布的數據，特斯拉今年10月在中國銷量較去年同期下滑35.8%，並較9月銷量7萬1525輛大幅減少。

特斯拉在中國推出的Model Y L今年9月開始交貨，這款車是將其最暢銷車款Model Y休旅車加長軸距的6人座版，截至目前僅在中國販售。

特斯拉在中國電動車市場的占有率也由9月的8.7%銳減至10月的僅3.2%，創下3年多來最低紀錄。

特斯拉10月在德國、西班牙、荷蘭及北歐等歐洲國家銷售已低迷，再度凸顯其在歐洲市場持續面臨挑戰。如今在全球最大車市、也是特斯拉今年第3季僅次於美國的第2大市場中國，銷售表現也不佳，並承受愈來愈大壓力。

反觀中國企業小米憑藉其挑戰特斯拉產品的SU7轎車和YU休旅車，10月創下賣出4萬8654輛車的歷史紀錄，未受其轎車事故引發外界對電動車安全產生疑慮的影響。

不過整體而言，中國10月汽車銷量如預期萎縮，因為政府提供的補助和減稅優惠愈來愈少，導致中國消費者信心轉弱。

