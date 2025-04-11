關稅戰效應？特斯拉中國官網 已停售兩款美產車型

特斯拉中國官網兩款美製汽車已不能新增訂購。（取材自特斯拉中國官網）

美國與中國關稅 戰越演越烈，特斯拉 中國官網被發現，已經停售兩款於美國工廠生產的汽車。

綜合鳳凰網、IT之家等報導，11日特斯拉中國官網顯示，目前 Model S / X 車型已不再提供單獨的「訂購新車」選項，目前相應車型頁面中僅顯示有「查看現車」按鈕，點擊「查看現車」則可以看到一系列車型資訊。

特斯拉中國銷售的 Model S / X 車型，屬於進口車，生產地為美國工廠。

官網的舉動意味著中國消費者無法再透過官網訂製這兩款新車，只能購買庫存車或者二手車。

以上海地區提車為例，目前特斯拉中國提供一款「即刻交付」的 Model S Plaid 版，定價為人民幣92.39萬元（約合台幣414萬元）；而 Model X 方面同樣提供一款「即刻交付」的 Plaid 版，定價為90.29萬元（約合台幣404萬元）。

今年稍早，特斯拉汽車工程副總裁拉爾斯・莫拉維（Lars Moravy）表示，目前公司並無計畫將 Model S 和 Model X 從產品線中移除。他還確認，Model S 和 Model X 在「可預見的未來」不會停產。

在多輪加徵關稅後，美國白宮 10日已明確指出，中國所有輸美商品面臨的最低關稅稅率為145%，作為反制，中國自10日起對美國產品的增加關稅則升至84%。