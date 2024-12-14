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路透：川普團隊建議取消「車禍數據」通報 有利特斯拉

中央社／華盛頓13日綜合外電報導
馬斯克旗下的特斯拉。（路透）
馬斯克旗下的特斯拉。（路透）

美國總統當選人川普的交接團隊建議，新政府應取消車商須通報撞車事故數據的規定。馬斯克旗下的特斯拉視這項規定如芒刺，然而若撤銷恐影響政府調查及監管自駕系統安全。

全球首富馬斯克（Elon Musk）在今年11月美國總統大選砸超過2.5億美元，助川普登上總統大位。

路透社報導，特斯拉在現行規定下已向美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）通報大多數撞車數據（超過1500起）。NHTSA也基於相關數據，對3起特斯拉事故展開調查。

據路透社掌握到的文件顯示，撤銷通報的建議是由川普交接團隊裡負責為汽車政策制訂一項百日戰略的小組所提。小組認為，NHTSA這項硬性規定有「過度」蒐集自駕車事故數據之嫌。

川普交接團隊、馬斯克本人和特斯拉均未對此回應。

路透無法確定馬斯克在川普交接團隊裡扮演的角色，也無法確定他有否參與擬定這項建議。不過在美國代表特斯拉以外多數主要車商的商會組織「汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation），也批評通報規定過於繁瑣。

路透分析NHTSA截至10月15日接獲的車禍數據，發現在45起致命車禍中，特斯拉就占40起。

NHTSA根據相關數據，針對去年2起特斯拉致命車禍展開調查，其中一起發生在維吉尼亞州，駕駛者使用自動輔助駕駛系統（Autopilot）功能時撞上一輛拖車；另一起則發生在加州，駕駛在開啟自動輔助駕駛系統時撞上一輛消防車，汽車駕駛死亡、4名消防員受傷。

NHTSA在聲明中表示，這類數據對評估新興自駕科技的安全性至關重要。

NHTSA表示，自2021年訂定這項規定以來，已接獲並分析超過2700起車禍數據，這些數據讓他們對6家車廠展開10項調查，並勒令4家車廠執行9次安全性召回。

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