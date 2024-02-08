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不是買氣差？史上頭一回 特斯拉連在澳洲都賣輸比亞迪

編譯林奇賢／綜合外電
比亞迪2024年1月在澳洲比特斯拉賣出更多輛車，是有紀錄以來首見。（美聯社）
比亞迪2024年1月在澳洲比特斯拉賣出更多輛車，是有紀錄以來首見。（美聯社）

比亞迪上月在澳洲特斯拉賣出更多輛車，是有紀錄以來首見，儘管這可能不是比亞迪旗下車款更受歡迎所致，但贏了就是贏了。

CarExpert報導，比亞迪今年元月在澳洲賣出1310輛車，其中包括589輛Seal轎車、465輛Atto 3運動休旅車（SUV）和256輛Dolphin掀背車，後者是目前當地最便宜的電動車

同月，特斯拉在當地賣出723輛Model 3，和384輛Model Y，總銷量為1107輛，是2022年7月以來最低。

然而，據了解，特斯拉在澳洲的銷售下滑，並不是買氣差造成的，而是受到兩個問題的影響，導致這家美國電動車大廠無法向客戶交車。

改款的Model 3去年12月開始在澳洲交車，但在發現後排中間座椅搆不到頂部安全帶固定裝置，可能無法讓兒童安全椅固定在車內，特斯拉隨即停售，並宣布召回行動。

與此同時，一艘載有大量特斯拉Model Y（去年最受歡迎的私家車）和部分Model 3的貨輪，在船上發現臭蟲災情後，原船返回中國。

比亞迪今年元月的銷量也沒創新高，先前四個月的銷售單月就超過1400輛，其中有三次是只能買到Atto 3的情況下達成。

澳洲今年元月的電池電動車銷量僅比去年同期增加0.8%至4893輛，這在很大程度上是因為特斯拉開年表現不振所致。

2023 年，特斯拉在澳洲的銷量為46116輛，僅兩款車就足以占當地所有電動車銷售的53%左右。

特斯拉 澳洲 電動車

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