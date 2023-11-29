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Cybertruck終於正式上市 特斯拉30日首批交車

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉在加州聖地牙哥展售店，展示全新Cybertruck。（路透）
特斯拉在加州聖地牙哥展售店，展示全新Cybertruck。（路透）

電動車大廠特斯拉（Tesla）的全新車款Cybertruck皮卡車，在延遲多年後，終於要在30日舉辦首波交車活動，交付10輛Cybertruck給顧客，宣告正式上市。但特斯拉執行長馬斯克已示警，這款全電動皮卡車要達到量產水準，將是一大挑戰。

特斯拉利用零售旺季，黑色星期五、感恩節周末的機會，在全美多家展售店展示Cybertruck，幾位分析師都提到Cybertruck交車上市可望所帶來「光環效應」，可望提振其他車款的銷售。特斯拉股價28日收盤上漲4.51%，報246.72美元。

RBC資本市場分析師納拉嚴（Tom Narayan）說，Cybertruck開始交車銷售有助特斯拉品牌「重振活力」，光環效應有望帶動小轎車Model 3、小型SUV Model Y的銷售，支撐股價。

Cybertruck自2019年11月發表，並接受預訂至今，已經累積100多萬筆預約訂單。馬斯克10月說，「我們已有超過100萬人預約這輛車，所以需求不是問題，但我們要把它做出來…以人們能負擔得起的價格，而且要克服難到令人瘋狂的許多事情」。

所以，投資人未來幾季對於特斯拉Cybertruck的焦點將放在產量，而非需求。馬斯克已預警，估計要到2025年，Cybertruck才能達到一年生產25萬輛的速度。

為何Cybertruck這麼難製造？馬斯克指出，特斯拉在Cybertruck進行許多新嘗試，包括稱為「外骨骼」（exoskeleton）的單片車身（unibody），把車體和底盤合為單一零件，以及有別於傳統車輛的不銹鋼包覆設計。

馬斯克說，要把許多新技術應用到產品上時，有許多大大小小問題需要克服。

Wedbush證券公司分析師艾夫斯（Dan Ives）28日指出，Cybertruck的外皮設計是要消弭凹陷、損傷或長期侵蝕的風險，還能防彈，提高安全性。他估計單馬達的入門款的價格在5萬美元區間，三馬達的款式可能要價6萬~8萬美元之間。

特斯拉還沒有正式公告Cybertruck的配備組合與相應售價，預期30日會隨交車活動公布。特斯拉在2019年Cybertruck時表示，單馬達、250英里續航里程的車款，價格約3萬9900美元；三馬達、續航力500英里的款式，價格69,900美元。

但RBC的納拉嚴說，2019年來，汽車交易價格已平均上漲25%~45%，預期Cybertruck現在的售價將會提高。

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