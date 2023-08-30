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特斯拉自駕系統Autopilot 聯邦質疑駕駛易鬆懈

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉的自動輔助駕駛系統「Autopilot」遭遇更多質問。（美聯社）
特斯拉的自動輔助駕駛系統「Autopilot」遭遇更多質問。（美聯社）

電動車大廠特斯拉Tesla）的自動輔助駕駛系統「Autopilot」正面臨聯邦車輛安全監管機關更多的調查。29日揭露的文件顯示，全國公路交通安全管理署（NHTSA）要求特斯拉解釋，為何提供軟體更新，讓駕駛人可以將手離開方向盤更久一些，增加撞車風險。

NHTSA是在7月26日發文給特斯拉，要求回答，但沒有勒令特斯拉召回車輛。NHTSA給特斯拉的公函中指出，管理局發現特斯拉推出一種Autopilot配置，啟動該功能後，駕駛人就可在駕車時，延長使用Autopilot的時間，手不必扶著方向盤。

NHTSA在信函中寫道：「這會造成控制鬆懈…可能導致更大程度的駕駛人疏忽與無法正確監控Autopilot。」NHTSA發文時要特斯拉限期於8月25日之前回覆。彭博資訊報導，特斯拉有在期限前呈交了保密回覆，採訪特斯拉對這件事的評論時，特斯拉沒有立即回應。

NHTSA詢問特斯拉，相關軟體更新是何時提供給車主，涉及多少輛車，特斯拉為何要車輛安裝這樣的軟體，以及下載使用該軟體後，車輛因而發生碰撞事故或險些碰撞的資料。

特斯拉的自動輔助駕駛系統Autopilot是在2021年就開始受到NHTSA的調查。NHTSA代理局長Ann Carlson上周曾對路透表示，調查結果近期就將公布。

特斯拉今年稍後會因一宗官司，到法庭上辯護自家Autopilot的安全性。該訴訟指控特斯拉的Autopilot功能失靈，導致車禍死亡事件。

主要車廠現在競相開發技術，讓駕駛人在特定的條件下，手可以不必放在方向盤上。通用汽車（GM）、賓士（Mercedes-Benz）等車廠都在輔助駕駛上挑戰特斯拉，他們採用比特斯拉更多的監控系統，來確保駕駛人眼睛要持續盯著路況、並且隨時可以取回控制權。

特斯拉 電動車 Tesla

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