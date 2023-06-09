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特斯拉充電樁邁向產業標準：通用宣布跟進福特加入支持

編譯季晶晶／綜合8日電
通用汽車的電動車明年起將能使用特斯拉充電樁。（路透）
通用汽車的電動車明年起將能使用特斯拉充電樁。（路透）

通用汽車特斯拉達成協議，仿效對手公司福特，明年起加入特斯拉的充電網，此舉有助特斯拉充電樁成為產業標準，為該公司帶來更多收入，但與特斯拉競爭的充電網營運商，壓力則更沉重。

通用執行長巴拉（Mary Barra）沉默七個月後，周四在推特的Twitter Spaces與特斯拉執行長馬斯克一起宣布這項消息。她表示，通用電動車將能使用特斯拉的1萬2000個超級充電站。通用股價在盤後交易一度大漲逾5%，特斯拉漲3.8%。

通用此舉有效結束汽車製造商及其充電網合作夥伴對於使用哪種標準的猶豫不決。美國三家最大車廠聯手將給其他公司帶來壓力，使其放棄現行產業標準CCS，以特斯拉的系統來建立他們的網絡。

這項協議也解決通用銷售電動車時遭遇的一項障礙，部分買主擔心他們開車上路後無處充電。

巴拉在一份聲明中表示：「通力合作是我們戰略的關鍵部分，也是我們為客戶迅速開拓快速充電管道的下一個重要步驟。不僅協助我們的客戶更順利過渡到電動車，也有助推動產業邁向單一的北美充電標準。」

特斯拉充電網的使用將因此獲得改善，增加數百萬名使用者，也就增加了充電收入。通用計劃2025年美國生產作業要能出廠100萬輛電動車。福特對2026年也有類似的雄心壯志。

分析師Mark Chadwick在Smartkarma寫道，「特斯拉又一次勝利」，是全面利多消息，「有助於進一步鞏固特斯拉在純電動車的主導地位」。

與特斯拉競爭的充電網業者股價應聲下跌，ChargePoint下跌0.4%，EVgo下滑3%。

2024年起，特斯拉充電網將開放給通用電動車的駕駛人，但他們會需要變壓器。2025年開始，通用的電動車將改採特斯拉的充電端口，可與特斯拉超級充電樁直接連結。

特斯拉 電動車 汽車

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