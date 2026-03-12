參選州眾議員 王鏑籌款宴250餘人力挺

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
11日晚，參選州眾議員的王鏑在曼哈頓華埠喜運來酒樓舉辦籌款宴會，吸引250餘人到場力挺。(記者范航瑜／攝影)
11日晚，參選州眾議員的王鏑在曼哈頓華埠喜運來酒樓舉辦籌款宴會，吸引250餘人到場力挺。(記者范航瑜／攝影)

現任紐約州民主黨65B區領袖的王鏑(Jacky Wong)宣布參選曼哈頓華埠所在選區的州眾議員以後，11日晚在曼哈頓華埠喜運來酒樓舉辦籌款宴會，吸引250餘人到場力挺，支持者包括市議員莊文怡與黃友興。

王鏑參選的州眾議會第65選區位於曼哈頓下城東側，主要涵蓋範圍為華埠、下東城、兩橋社區及金融區的一部分。該區現任州眾議員為李榮恩(Grace Lee)，由於代表下城的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)今年2月初宣布不再尋求連任，李榮恩宣布競選該選區的州參議員席位。

李榮恩的主要對手為65區前州眾議員牛毓琳，二人均為民主黨；她留下的州眾議員席位，現已有包括王鏑在內的六名民主黨人宣布角逐。

「我在曼哈頓下城生活了25年，長期紮根社區，致力為居民服務。作為一名從事新聞工作十多年的記者，我走訪各行各業，深入了解民情，親身見證我們所面對的種種挑戰。我曾管理老人屋、擔任社區委員會委員、積極推動住房穩定、公共安全與移民權益，」王鏑表示。「目前我擔任65B選區領袖，並正參選紐約州眾議員。讓我們攜手推動務實有效的政策，共同建設更繁榮的曼哈頓下城」。

曼哈頓華埠民主黨第65選區D區領袖于金山表示，王鏑若勝出，將是華人社區的勝利。「王鏑姓王，英文與『贏』(Won)同音，今天氣勢如虹，就像慶功宴一般，希望6月23日初選日後能回到現場，與原班人馬一同舉行慶功宴」。

王鏑曾任華埠社區記者、非營利機構主管等職務，2025年獲選民主黨區領袖。他長期參與反對在華埠過度擴張遊民所、反對大型非營利機構壟斷地產資源等社區維權活動，還在2025年當選區領袖後，與移民法專業人士和政府專員等合作，在社區內舉辦相關主題講座，指導華人移民家庭了解公共福利資源以及自己的移民權利。

民主黨 眾議員 紐約州

